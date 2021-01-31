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В Москве все станции метро заработали в штатном режиме

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Все станции Московского метрополитена на данный момент вернулись к штатному режиму работы. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает в своем Telegram-канале дептранс Москвы со ссылкой на данные столичной подземки.

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«Мосметро: все станции метро работают штатно», — отметили в департаменте.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. Правоохранители патрулируют улицы Москвы в усиленном режиме.

Также в российской столице перекрыт центр и были закрыты несколько станций метро. Речь идет о станциях «Красные Ворота», «Сухаревская», «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Кроме того, сообщалось, что станция метро «Трубная» в центре города закрыта на выход пассажиров, также был ограничен выход со станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская».

При этом стало известно о нарушении движения восьми маршрутов наземного транспорта в Москве из-за выхода пешеходов на проезжую часть. По данным столичного ГУ МВД, участниками несанкционированной акции в городе стали около 2 тыс. человек.

Накануне Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал, что в воскресенье в Москве будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, в Театральном и Китайгородском проездах, на Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

Вдобавок к этому сообщалось, что заведения общественного питания и предприятия торговли и услуг, которые расположены в районах столицы, где планируется ограничить движение пешеходов, в этот день будут закрыты. Также в центре города ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре.

МВД России в свою очередь вновь призывало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

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