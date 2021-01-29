В центре Москвы ограничат продажу алкоголя 31 января

Продажу алкоголя в стеклянной таре ограничат в центре Москвы в воскресенье, 31 января, в связи с сообщениями о проведении несанкционированной акции. Об этом рассказал возглавляющий столичный департамент торговли и услуг первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в пятницу, 29 января.

По его словам, с 9:00 до 23:00 31 января в центре города будет запрещена продажа алкоголя в стеклянной таре. Кроме того, расположенные в районах Москвы, где планируется ограничить движение, заведения общественного питания и предприятия торговли и услуг в этот день будут закрыты, пишет ТАСС.

Помимо этого, из-за сообщений о проведении несанкционированной акции в Москве в воскресенье с 08:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», также будут введены ограничения для передвижения пешеходов.

Ранее в этот день Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

В МВД России в свою очередь напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве вследствие этого было возбуждено уголовное дело.