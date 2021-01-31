Станцию метро «Трубная» в Москве закрыли на выход пассажиров

Станция метро «Трубная» в центре Москвы закрыта на выход пассажиров, ограничен выход со станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская». Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает РЕН ТВ.

Около станций Московского метрополитена, расположенных в центре российской столицы, дежурят полицейские, находятся сотрудники Росгвардии. В мегафон правоохранители предупреждают, что около входа в вестибюли станция собираться нельзя.

Все подходы к Лубянской площади в настоящее время перекрыты, вдоль тротуаров выставлены металлические заграждения.

29 января стало известно, что из-за сообщений о проведении несанкционированной акции в Москве 31 января с 8:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», также будут введены ограничения для передвижения пешеходов.

Ранее в воскресенье департамент транспорта Москвы предупредил о возможном закрытии еще нескольких станций метро.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. По ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.