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В центре Москвы 31 января введут ограничения для пешеходов

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В Москве 31 января закроют семь станций метро из-за сообщений о проведении несанкционированной акции, также будут введены ограничения для передвижения пешеходов. Об этом в пятницу, 29 января, сообщается на сайте столичного Главного управления МВД.

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«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 08:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.

«Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот день Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

В МВД России в свою очередь напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что среди участников несанкционированного мероприятия были и те, кто должен был соблюдать изоляцию в связи с заболеванием COVID-19.

25 января Пятый канал сообщил, что сторонники блогера Алексея Навального объявили о новой несанкционированной акции 31 января в его поддержку.

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