Суд арестовал ударившего ногой полицейского на незаконной акции в Москве

Пресненский суд на два месяца арестовал мужчину, ударившего ногой по голове бойца спецподразделения полиции, упавшего во время несанкционированной акции 23 января в Москве. Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей.

«Пресненским районным судом Москвы рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмедова Станислава Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 30 марта 2021 года. Постановлением суда указанное ходатайство удовлетворено в полном объеме», — заявила ТАСС пресс-секретарь суда в субботу, 30 января.

Согласно распространенной в Сети видеозаписи в ходе несанкционированной акции в центре столицы 23 января ее участники повалили на землю бойца спецподразделения полиции, а Ахметов дважды ударил его ногой.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. За различные правонарушения во время несанкционированной акции в столице к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Кроме этого, расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти.

Так, 28 января Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, который на допросе признал свою вину в применении насилия к сотрудникам ОМОНа.

В этот же день был арестован TikTok-блогер Константин Лакеев, обвиняемый в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ. При этом Лакеев раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции.

На следующий день суд арестовал уроженку Украины Ольгу Бендас, которую обвиняют в нападении на полицейского в ходе несанкционированной акции. Женщина вину признала.