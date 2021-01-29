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Суд арестовал украинку за нападение на полицейского 23 января в Москве

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В Москве Пресненский суд на два месяца арестовал уроженку Украины Ольгу Бендас, которую обвиняют в нападении на полицейского в ходе несанкционированной акции, состоявшейся в столице 23 января. Обвиняемую заключили под стражу до 28 марта.

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«Пресненский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 28 марта», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда в пятницу, 29 января.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в свою очередь, уточнила, что в ходе несанкционированной акции в районе Пушкинской площади 35-летняя задержанная несколько раз ударила полицейского.

Накануне стало известно, что гражданка Украины, принявшая участие в драке с полицейскими и завладевшая дубинкой одного из правоохранителей, признала свою вину в содеянном и раскаялась.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. За различные правонарушения во время несанкционированной акции в столице к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Кроме этого, расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. Так, 28 января Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, который на допросе признал свою вину в применении насилия к сотрудникам ОМОНа.

В этот же день был арестован TikTok-блогер Константин Лакеев, обвиняемый в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ. При этом Лакеев раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции.

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