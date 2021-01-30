Танцы в вирус: как прошли первые пятничные вечеринки без ограничений

Клубы Москвы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, потеряли практически всю выручку, а рестораны — примерно половину. Об этом «Известиям» рассказали в Федерации рестораторов и отельеров. Там отметили, что февральские праздники отчасти помогут ее восстановить, но пока строить прогнозы рано. В ночь на субботу развлекательные заведения впервые устроили масштабные вечеринки, после того как 27 января мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на работу ресторанов и клубов с 23:00 до 6:00. Посетители действительно хлынули — сработал отложенный спрос. Как прошла первая пятница без лимита по времени и как это повлияет на эпидемиологическую обстановку, выясняли «Известия».

Нет социальной дистанции

— Только не очень долго, ладно? — девушка снимает пуховик и кидает его на свободный стул.

— Так отменили же всё, теперь можно и после 11 сидеть, — непонимающе отзывается подруга.

— Да я не из-за этого, устала просто, — клиентки делают заказ и темы ограничений больше не касаются, давно не виделись — есть истории поинтереснее.

Танцы в вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Около 22:00 в The Tipsy Pub, где мы находимся, яблоку негде упасть. Посетители всё идут и идут, их едва успевают рассаживать. Большинство стягивает маски прямо на входе. Попытки соблюдать социальную дистанцию слабые и неубедительные. Но ближе к полуночи гостей становится заметно меньше.

А вот вечеринка в танцевальном клубе GIPSY в это время в самом разгаре — в 23:00 здесь начался концерт певицы Zivert. О масках или перчатках не вспоминает никто — успеть бы поймать на телефон любимый момент из песни, чтобы выложить в соцсети. Менее зависимые от интернета поклонники певицы просто танцуют, и соблюдать даже минимальную дистанцию здесь невозможно — так или иначе тебя коснутся все в радиусе полуметра.

— Вам не страшно в такой толкучке? Вирус же, — спрашиваю я девушку, выбравшуюся в место потише, чтобы ответить на звонок.

— Да нет, я думаю, что мы уже все раз 10 столкнулись с этим вирусом, — отзывается она, пряча телефон в карман.

Танцы в вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— А вы привились?

— Нет еще. Может, и не буду даже, не решила еще. Сначала сдам на антитела, вдруг они у меня уже есть, — девушка пожимает плечами.

Патриаршие пруды не спят почти никогда. Полночь здесь — обычно детское время. Поочередно заглядываю в окна: Ess-Thetik, Avocado Qeen, Izakaya — местные заведения забиты под завязку. В ресторанах дистанцию еще соблюдают — столы отодвинуты друг от друга, в барах придерживаются правила «в тесноте, да не в обиде».

Если повернуть в сторону Пушкинской площади, а затем прогуляться до Тверского бульвара, то у «Недальнего Востока» можно встретить тех, кто выбрался «подышать». Их около 10 человек. Около Beer & Fries на Страстном бульваре, кажется, можно открывать еще один паб, только на свежем воздухе — около 30 человек пьют прямо на улице, то ли не поместившись в переполненное заведение, то ли устав от шума.

Отложенный спрос

Потери, которые понесли заведения общепита и клубы за время действия ограничений, огромны, отметил в беседе с «Известиями» омбудсмен ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сергей Миронов.

— Во-первых, ночные клубы не работали вовсе — они не могут переориентироваться на работу в дневном формате. Та же проблема с караоке, популярным, как правило, тоже в ночное время. Для баров потери составили около 50% — их режим в основном вечер и ночь. В меньшей степени пострадали рестораны, потому что даже у круглосуточных ночная выручка составляет не больше 10%, — сказал он.

Танцы в вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам Сергея Миронова, в среднем заведения общепита и клуба за время действия ограничительных мер в России, потеряли 15% выручки.

— Первые пару недель будут прибыльными. Сработает отложенный спрос — люди долго ждали этой возможности. Однако долго это не продлится, погуляют пару раз и успокоятся, — пояснил вице-президент ФРиО.

Ранее общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы говорил, что рестораны смогут выйти на допандемийный уровень месячной выручки в течение месяца, ведь впереди февраль — а значит и приток клиентов в День святого Валентина и День защитника Отечества. Но всё же того уровня выручки, которая наблюдалась в феврале и марте прошлого года, ожидать не стоит, прогнозировал он.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков не ожидает, что открытие ночных заведений сильно испортит эпидемиологическую обстановку.

— Я не думаю, что этот фактор (работа до 23:00) был сильным сдерживающим моментом в распространении коронавируса. Он вносил определенную лепту, но не столь значительную. Поэтому я не ожидаю серьезных изменений, — пояснил он.

Меры санэпидембезопасности — дезинфекция поверхностей, ограничение на количество людей и другие — всё еще должны соблюдаться, подчеркнул он.

Однако некоторые из вновь ставших ночными заведений уже попадались на невыполнении этих требований. Например, клуб GIPSY в октябре попал в поле зрение Роспотребнадзора. Ведомство выявило серьезные нарушения.

Танцы в вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Установлено нарушение социального дистанцирования, порядка проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе дезинфекции помещений, поверхностей и воздуха, — сообщалось тогда.

Установленный ранее режим работы не соблюдали около 10% столичных организаций, в декабре заявил журналистам начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Сотрудники полиции, ОМОНа и ОАТИ регулярно проводили ночные рейды по заведениям, нарушающим запрет на работу после 23:00. Как сообщал оперштаб, за нарушения каждому бару грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в случае причинения вреда здоровью людей — до миллиона или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как ранее сообщали СМИ, не все рестораторы пока видят необходимость в увеличении штата сотрудников после снятия ограничений. Многие собираются принять решение по итогам первой недели работы — в зависимости от посещаемости.