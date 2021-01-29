Очная ставка: почему не все студенты и преподаватели вернутся в вузы

Российские студенты готовятся вернуться в университеты и институты, чтобы начать обучение в очном формате. Однако часть преподавателей находится в группе риска из-за коронавируса, для них сохраняется рекомендация о самоизоляции. По оценкам экспертов, сегодня это 16-18 тыс. человек. Некоторым студентам тоже предоставят возможность дистанционного обучения. При этом возврат к офлайн-формату занятий необходимо согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора, так что в некоторых регионах решение о выходе с удаленки еще не приняли. «Известия» опросили вузы и выяснили, как они будут работать в феврале.

За парту

С 7 февраля российские вузы, подведомственные Министерству образования и науки, смогут вернуться к очному обучению. Приказ опубликован на сайте ведомства в пятницу, 29 января.

Ректорам поручено подготовить университеты и институты к приему студентов и обеспечить меры профилактики распространения COVID-19. В вузах установят масочный режим, должна соблюдаться социальная дистанция, а на входе студентам и преподавателям будут измерять температуру. Кроме того, в здании должны расставить емкости с антисептиком.

Реализовывать образовательные программы в очной форме, согласно приказу Минобрнауки, можно только по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. «Известия» опросили вузы из разных регионов, входящие в проект 5-100, как они готовятся к возвращению к оффлайн-формату.

Очная ставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В МФТИ сейчас сессия, недавно студенты в онлайн формате сдали госэкзамен по физике, сообщили в институте.

— В течение трех дней, с 21 по 23 января, примерно 50 комиссий ежедневно принимали экзамен, — уточнили в пресс-службе. — Весенний семестр в университете начнется 1 февраля. 7 февраля в привычный очный формат вернутся семинарские и лабораторные занятия.

Потоковые лекции в МФТИ до этого времени будут проходить дистанционно. Если к началу очного обучения студенты не успеют или не смогут из-за хронических заболеваний вернуться в Москву, они могут продлить обучение в дистанционной форме, предварительно направив заявление об этом. То же самое касается аспирантов.

О переходе с 7 февраля на очный формат «Известиям» сообщили и другие вузы столицы: например, Университет ИТМО и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

— Сейчас обсуждаются детали и сроки, чтобы сделать переход максимально комфортным для студентов. Разумеется, образовательный процесс будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, — рассказали в Университете ИТМО.

Проректор МИСиС Игорь Исаев отметил, что весь первый семестр и зимняя сессия прошли в удаленном формате.

— Цифровое обучение в НИТУ «МИСиС» проходит с применением платформы LMS Canvas, где уже представлено более 80% учебного материала, что позволяет обеспечить освоение образовательных программ в полном объеме, — пояснил он. — Экзаменационная сессия проходила с использованием платформы MS Teams, для работы с которой преподаватели и студенты университета используют корпоративную учетную запись.

Очная ставка Преподаватель проводит онлайн-урок в учебном классе национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Результаты онлайн-экзаменов остались на уровне сессии, проходящей в традиционном формате, подчеркнул он.

В некоторых регионах ситуация отличается от столичной, и не все вузы пока твердо уверены в выходе с удаленки.

В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета сообщили, что решение о форме обучения будет принято на следующей неделе в зависимости от эпидемиологической ситуации в Челябинской области.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого отметили, что пока сохранится смешанный формат.

— Иностранные граждане, у которых нет возможности прибыть в образовательные организации, продолжают обучение в дистанционном формате, — уточнили в вузе. — В случае, если студент относится к группе риска и может подтвердить это документально, он имеет право продолжить обучение дистанционно.

В частном порядке

Проблема очного обучения в вузах в условиях пандемии осложнена не только необходимостью защитить здоровье студентов. Под угрозой и преподаватели, ощутимая часть которых относится к группе риска.

Рекомендация соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет, по-прежнему, сохраняется.

— Сегодня 7-8% преподавательского состава высших учебных заведений относятся к группе риска, то есть они старше 65 лет, — отметила заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — Если говорить о тех, кто близок к этому возрасту, то их, конечно больше.

Согласно, сборнику Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по состоянию на 2018-2019 год, в вузах страны работало 236,1 тыс. педагогов. Если ориентироваться на эти цифры, то можно предположить, что сегодня в России не менее 16-18 тыс. профессоров в возрасте.

Практические занятия сегодня, добавила эксперт, в основном ведут молодые специалисты. Преподаватели старшего возраста обычно фокусируются на лекциях, которые не особенно страдают от дистанционки.

Очная ставка Фото: Depositphotos

— Сейчас есть возможность скорректировать нагрузку на преподавателей. Как правило профессора в возрасте имеют ученые степени, большой опыт — они могут сосредоточиться на научной работе — руководстве в написании дипломов, диссертаций, магистерских работ в безопасных условиях, учитывая, что группы аспирантов, например, небольшие, — сказала она.

Для студентов переход к очным занятиям — это положительный момент, считает Ирина Абанкина. Из-за дистанционки очень много практических занятий было отменено, а теоретическая база без освоения практических навыков не дает нужного эффекта.

Кроме того, добавила профессор, не все вузы разрешали жить в общежитиях во время дистанционного обучения. Теперь студенты могут туда вернуться.

— Сегодня в больших образовательных агломерациях и городах очень хорошо организована система вакцинации, поэтому многие преподаватели сделают прививку от коронавируса. Для тех же, кто по каким-то соображениям этого не желает, нужно в частном порядке предоставить возможность пока не возвращаться в университет и преподавать дистанционно, — полагает зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

Преподаватели НИТУ «МИСиС» в возрасте 65+ будут работать по индивидуальным графикам и переходить на оффлан-режим по личному заявлению, сообщили в вузе.

В МФТИ рассказали, что сейчас обсуждают, как организовать процесс. Не исключено, что для преподавателей останется смешанный формат обучения — учебные заведения вправе предоставить сотрудникам возможность удаленной работы, если это необходимо.