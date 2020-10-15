Помогут педсоветом: как студенты будут вести уроки без учителей

С понедельника, 19 октября, три тысячи студентов МГПУ отправятся в столичные школы в качестве тьюторов. Они будут присутствовать в классах, чтобы помогать вести занятия педагогам старшего возраста, ушедшим на удаленку. Подлючиться к этой программе готовятся и в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) — там даже формируют «банк добровольцев». Школы уже начали отправлять запросы на помощников. Эксперты оценивают нововведение положительно: практикант поможет детям сосредоточиться на уроке, а само нововведение — хотя бы частично сохранить очное образование. При условии, что не обладающие достаточным педагогическим опытом студенты смогут справиться с работой в классе.

Проверка школой

С понедельника московские ученики 6–11 классов отправятся на дистанционку. Об этом в своем блоге в среду, 14 октября, сообщил мэр Сергей Собянин. В школы после каникул вернутся только учащиеся первого-пятых классов — им разблокируют транспортные карты, действие которых ранее было приостановлено.

— В 1–5 классы в Москве ходят 540 тыс. детей, в 6–11 классы — 500 тыс., — уточнил глава города в своем официальном блоге. — По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же, родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу. Особая ситуация у пятиклассников. Это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями.

Принять аналогичные решения правительство Москвы рекомендовало и негосударственным образовательным организациям. Кроме того, с 19 октября по 1 ноября не будут работать городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.

Когда Москва начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста и педагоги, имеющие хронические заболевания, говорится в обращении мэра.

Пока же такие преподаватели останутся дома: вести уроки они будут онлайн, а в помощь им выделят тьюторов — студентов педагогических вузов, которые будут присутствовать в классе во время занятия.

Три тысячи студентов Московского городского университета (МГПУ) с 19 октября отправятся в столичные школы на практику, сообщили «Известиям» в учебном заведении.

— В рамках практики студенты-бакалавры выйдут в московские школы. Они на этой практике будут не одиноки, за ними закреплены кураторы. Преподаватели на карантине станут в онлайн-режиме вести эти занятия и взаимодействовать с нашими студентами, которые будут находиться в аудитории, — рассказал проректор по учебной работе вуза Дмитрий Агранат.

В пресс-службе университета добавили, что на практику отправятся студенты педагогических и психолого-педагогических направлений обучения. Учащиеся, чей профиль будет совпадать с преподаваемой учителем дисциплиной, смогут помочь школьникам в решении предметных задач и выполнении практических заданий. А студенты-психологи, в свою очередь, смогут наладить коммуникацию внутри класса.

Готовятся к тьюторству и в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

— Мы формируем так называемый — банк студентов-добровольцев на случай экстренного запроса Министерства просвещения или школ, с которыми МПГУ имеет договорные отношения по практической подготовке, на замещение учителей из группы риска, — сообщил «Известиям» ректор вуза Алексей Лубков.

В МПГУ такая работа студентов будет засчитана как практическая подготовка, отметил он. А со стороны образовательной организации с ними будут заключены трудовые отношения, что позволит им начать трудовой стаж до получения диплома об образовании.

— К урокам по конкретному предмету могут привлекаться до двух студентов. Возможно оказывать помощь педагогам и в дистанционном формате, — пояснил ректор. — В качестве тьюторов могут выступить студенты, ранее уже помогавшие обучать школьников в дистанционном формате.

По словам Алексея Лубкова, в случае очного общения тьюторы могут выполнять работу классных руководителей, присутствовать на уроках и оказывать помощь в техническом сопровождении занятий. Также студенты будут помогать ученикам в выполнении домашних заданий и объяснить непонятный материал.

С опытом

В столичных школах тьюторов уже ждут. При этом, по словам депутата Мосгордумы, директора школы № 2098 Надежды Перфиловой, учитель старше 65 лет — при желании и отсутствии проблем со здоровьем — имеет право отказаться от дистанционки и преподавать очно.

— В нашей школе 75 классов с 1-го по 5-й класс. Вчера мы попросили у педагогического вуза двух тьюторов, но, когда выяснилось, что преподаватель все-таки может вести уроки в классе, один из педагогов отказался, поэтому пока мы ждем одного студента, — уточнила она.

По словам депутата Мосгордумы, директора школы № 1409 Ирины Ильичевой, студентов на данный момент готовы предоставить два вуза — МГПУ и МПГУ.

— Они ежегодно проходят у нас практику и как начинающие педагоги уже успели набраться опыта. Мы ждем троих студентов, которые помогут нашим учителям, — сообщила она.

Эксперты в области образования оценивают нововведение положительно.

— Когда учитель ведет урок с экрана монитора, дети могут крутиться, отвлекаться. И, если есть взрослый, который помогает им сосредоточиться и контролировать процесс, это хорошо. Однако, здесь есть вопрос — сможет ли студент в одиночку справиться с классом, — отметила в беседе с «Известиями» директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что система тьюторства поможет сберечь здоровье пожилых педагогов и хотя бы частично сохранить очное образование.

— Если при этом пойти и по пути деления классов на части, чтобы в целях эпидемиологической безопасности сохранять дистанцию, было бы еще лучше. Учитель дистанционно может подключиться и к одной, и к другой половине класса в разных аудиториях, — считает она.

Самим школьникам сложно концентрировать внимание на уроке без физического присутствия учителя в классе, поэтому тьюторство в этом случае — эффективная мера, добавила профессор.