Отличники для образования: студентам разрешили вести уроки в школах

На текущей неделе вступил в силу приказ Минпросвещения, разъясняющий порядок, по которому старшекурсники могут преподавать в школах, не дожидаясь получения диплома. Летом соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Если соблюсти несколько условий, то грызть гранит науки можно и под руководством четверокурсников. Что подразумевают под собой нововведения и можно ли таким образом решить проблему дефицита учителей в школах — разбирались «Известия».

Ждут успешных

Согласно утвержденному Минпросвещения порядку, первый фильтр для преподавания в школах выглядит так: к педагогической деятельности допустят только тех студентов вузов, которые успешно прошли промежуточную аттестацию как минимум за три года обучения по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки». Можно преподавать и с третьего курса, но только в дополнительных кружках и секциях по направлению своей подготовки при условии успешной сдачи аттестаций за два года. И это касается учащихся любых вузов. Так, студент технического вуза сможет вести, к примеру, кружок робототехники уже с третьего курса .

В пакет документов, который будущий молодой учитель должен принести в школу, входят паспорт, СНИЛС, трудовая книжка (если это не первое место работы), справка об успеваемости, для военнообязанных военный билет или призывное удостоверение, а также характеристика из вуза, где будущий преподаватель по основным или дополнительным дисциплинам сейчас учится. При этом, если какого-то документа не будет или у кандидата есть ограничения к занятию педагогической деятельностью, руководство школы вправе вернуть все бумаги и отказать в трудоустройстве.

Отличники для образования1 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Успешные кандидаты, подавшие полный пакет документов, должны будут пройти обязательное собеседование с работодателем. По его итогам и решат, подходит студент для этой работы или ему еще рановато учить других.

К слову, на студентов, претендующих на должность учителя, распространяются те же требования, что и к дипломированным педагогам. Например, к преподаванию не допустят людей с темным прошлым, то есть имеющих судимость.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит отчасти восполнить кадровый дефицит, в том числе временный.

«В школах, — отмечал спикер нижней палаты парламента, — особенно в сельской местности, учителей не хватает, в первую очередь предметников — по иностранным языкам и информатике. А бывают случаи, когда в середине года учитель увольняется или уходит в декретный отпуск. Подыскать замену в такой период сложно, а оставить класс без учителя нельзя».

Очередей не будет

По данным «Общероссийского народного фронта», в прошлом году половина опрошенных учителей (опрос проводился среди более 3 тыс. педагогов из 83 регионов) заявили о дефиците предметников. Чаще всего говорят о нехватке преподавателей математики (34%), иностранного (32%) и русского языков (25%), учителей начальных классов (24%) и физики (18%). 36% респондентов отметили, что не хватает одного-трех педагогов; 10,6% опрошенных говорили о дефиците четырех-шести учителей; 0,4% заявили, что требуется до 10 человек. Говорили о нехватке педагогов как в селах (54%), так и в городах (50%).

Отличники для образования2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

« Перевод на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса еще больше увеличит нагрузку на учителей, так что решение привлечь к преподаванию студентов абсолютно правильное », — отмечал в интервью «Парламентской газете» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, вряд ли стоит ожидать массового прихода старшекурсников в школы, на это решатся только самые подготовленные.

Учитель русского языка и права, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Известиями» отмечает, что закон школе на благо.

« В нашей ситуации, когда учителей резко не хватает даже в крупных городах, когда учительство очень быстро стареет, разумеется, надо дать возможность тем единицам, которые хотят поработать в школе. Даже если придут всего 100 человек, это всёравно полезно: может быть, 15 из них останутся в школе », — говорит Всеволод Луховицкий. По словам эксперта, «было бы еще разумнее разрешить преподавать не только студентам педагогических вузов, а вообще студенту любого вуза, окончившему хотя бы третий курс ».

«Ожидаю ли я массового прихода студента в школу? Нет. Потому что значительная часть студентов, обучающихся в педагогических университетах, с самого начала поступает в них совсем не для того, чтобы работать в школе, а просто для того, чтобы получить высшее образование , — говорит эксперт. — Так было всегда. В 1974 году, когда я поступил в педагогический институт, большая часть моих однокурсников с первого курса говорила: да никогда в жизни мы в школу работать не пойдем!»

Отличники для образования3 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Не верит в массовый приток по всем школам России и заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, хотя в беседе с «Известиями» эксперт отмечает, что в школе студенты « закаляются и наряду с теоретическими знаниями получают очень важные компетенции, необходимые для работы с современными детьми ». При этом закалку заслуженный учитель РФ упоминает не просто так. Приводит данные:

«Исследования академика Сопкина показали, что «выжигание» в профессии учитель в 2,5 раза выше, чем в МВД, где имеют дело с преступниками. Поэтому не каждый может работать», — замечает Евгений Ямбург.

В паре с наставником

Есть и другая проблема: как и в школе преподавать, и учебу в вузе не запустить? По словам Всеволода Луховицкого, в работе в сельской школе совместить и то и другое будет трудно.

« В очень многих пединститутах не бакалавриат и магистратура, а специалитет, то есть учатся пять лет. Предположим, человек отучился три года, он пойдет преподавать в школу, но понятно, что он одновременно будет учиться. И каким образом он это совместит в селе? — рассуждает эксперт. — Понятно, что это подойдет для крупных городов, крупных педагогических университетов. Я думаю, что студенты, которые пойдут работать в школы, будут ориентироваться не на то, чтобы брать большую нагрузку, работать в полной мере. Они пойдут в школы, чтобы, с одной стороны, попробовать что это такое (и это очень полезно), а с другой стороны, заработать немного денег. Хотя понятно, что эта подработка по сравнению с любой другой, которой может заниматься студент, ничтожна».

Отличники для образования4 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков все-таки считает, что в какой-то степени дефицит учителей будет закрыт и приход молодого педагога будет на пользу не только коллегам : студент почувствует атмосферу школьной жизни, познакомится с детьми, поймет, действительно ли это его стезя, а для детей это будет как свежая волна.