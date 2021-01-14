Классный час: чем обернется возвращение столичных учеников за парты

Перевод московских школьников на очный формат обучения увеличит число социальных контактов и может привести к росту заболеваемости, заявил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Однако, добавил он, сейчас оптимальный период для смягчения ограничений: показатели по распространению коронавируса стабилизируются, а амортизировать эффект помогут весенние каникулы. Тем временем начали сказываться последствия декабрьских пиков всплеска инфекции — 14 января суточная смертность в стране побила рекорд с начала года.

Здравствуй, школа

В четверг, 14 января, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возвращение столичных школьников к очному формату обучения с 18 января. Их транспортные карты разблокируют. Об этом он написал в своем блоге.

«Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым, — сообщил столичный мэр. — Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик».

Поэтому, пишет Сергей Собянин, учебные учреждения должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Кроме того, если будет выявлен инфицированный ученик, весь класс отправится на удаленку.

Классный час Сергей Собянин во время посещения строящегося здания школы № 158 в САО Фото: ТАСС/Владимир Гердо

«Все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года, — добавил глава Москвы. — Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах».

Как сообщили «Известиям» в столичном департаменте образования и науки, городские образовательные организации готовы к возвращению ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В частности, в школах проводится термометрия, используется несколько входов в здание, регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, учителя используют индивидуальные средства защиты. Также в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей. Если у кого-то из учеников или педагогов наблюдается повышенная температура или симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи.

При выявлении хотя бы одного случая коронавирусной инфекции, как и в первом полугодии, весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение. В этот период обучение заболевших школьников будет организовано с помощью Московской электронной школы, добавили в ведомстве.

Классный час Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам депутата Мосгордумы, директора школы № 2098 Надежды Перфиловой, у пожилых педагогов есть право выбора — остаться преподавать свой предмет дистанционно или вернуться к очной работе.

— Например, в нашей школе до каникул учитель французского языка уроки для пятого класса вела дистанционно. Дети были в классе, а мы транслировали ее занятие при поддержке помощников-тьюторов, — пояснила директор.

Возможен и обратный вариант, отметила она: когда класс отправляется на карантин и занимается дома, а из класса с ними ведет онлайн-урок педагог.

До зимних каникул, продленных в Москве до 17 января, школы посещали только учащиеся с 1-го по 5-й классы. Для частных учреждений перевод старшеклассников на дистанционное обучение носил рекомендательный характер, то есть был необязательным.

Классный час Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— У нас всё было в целом благополучно, поэтому учебный процесс не прерывался, — сообщила «Известиям» директор частной школы «Венда» Ольга Белич. — Однако мы дали возможность каждому ребенку учиться дистанционно, если есть такая потребность или желание.

Таких, по словам директора «Венды», было «не много, но и не мало».

Простых решений нет

Отмена любых карантинных мер, в том числе и возвращение к очному формату обучения, всегда негативно сказывается на заболеваемости, заявил в беседе с «Известиями» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— С точки зрения эпидемиологии это приведет к росту заболеваемости, потому что любая отмена карантинных мер увеличивает число социальных контактов. Школьники априори не соблюдают ни масочный, ни перчаточный режим, так что надежда на это очень слабая, — сказал эксперт. — Здесь можно даже не прогнозировать, а с очевидностью говорить, что будет рост.

Классный час Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Однако, подчеркнул он, для системы образования это очень важное решение.

— Речь идет о школьниках, образование которых уже сильно пострадало от перевода на дистанционную форму обучения. Поэтому это понятное послабление с заботой о будущем, чтобы мы не получили проблем с выпускниками, которые по понятным причинам не имеют достаточно знаний, — отметил вирусолог.

Оставлять детей на дистанционном обучении надолго нельзя, солидарна с ним член комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

— Очевидно, что за это время школьники довольно сильно отстали от программы. К тому же им обязательно нужно общение — реальное, а не виртуальное. Детей нужно возвращать в школы однозначно — разумеется, с соблюдением норм, ранее предписанных Роспотребнадзором, — считает депутат.

По словам Павла Волчкова, простых решений в условиях эпидемии быть не может. Однако перевод на очное обучение специалист назвал мерой «сбалансированной».

Классный час Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин

— Подобран наиболее оптимальный период, потому что сегодня наблюдаются минимальные цифры по заболеваемости с конца прошлого года, — добавил он. — К тому же скоро будут весенние каникулы, которые, возможно, начнутся чуть раньше.

Кроме того, вирусолог возлагает большие надежды на текущую вакцинацию населения.

Декабрьские последствия

14 января оперативный штаб по контролю завоза и распространения коронавируса в России отчитался о 24 763 новых случаях заражения. Пик суточного прироста инфицированных был зарегистрирован 24 декабря, когда выявили 29 935 заболевших. С тех пор показатель постепенно идет на спад или колеблется в рамках небольшого прироста.

Тем не менее в четверг зафиксирована максимальная с начала 2021 года смертность от COVID-19. За сутки вирус унес 570 жизней.

— Смертность — отложенный показатель. Это отголоски тех пиков заболеваемости, которые мы видели в декабре, — пояснил Павел Волчков. — Нам еще предстоит столкнуться с последствиями новогодних праздников.

На данный момент ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло, написал в своем блоге Сергей Собянин.

Классный час Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек — столько же, сколько и накануне праздников, — сообщил мэр. — Но при этом благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тыс. коек. На 2 тыс. коек больше, чем в конце декабря».

Грядущая неделя станет решающей по мнению эпидемиологов, заявил глава столицы.

«Ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». — Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы в городской системе, в городских учреждениях, организациях, в проезде на транспорте».