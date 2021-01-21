Жапаров официально сложил полномочия премьера Киргизии

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально сложил полномочия премьер-министра республики. Указ об этом подписал исполняющий обязанности президента страны Талант Мамытов, сообщает пресс-служба аппарата президента республики в четверг, 21 января.

Отмечается, что документ был подписан после соответствующего заявления Жапарова и в связи с официальным опубликованием Киргизской ЦИК результатов выборов президента республики.

«Принять заявление С. Н. Жапарова о сложении полномочий премьер-министра Кыргызской Республики и освободить его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно указу Мамытова, действующий состав правительства Киргизии ушел в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра республики до формирования нового состава правительства назначен первый вице-премьер-министр Новиков А.

Жапаров пришел к власти в стране в 2020 году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента он 14 ноября сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике состоялись 10 января. Явка составила чуть меньше 40%.

16 января Центризбирком страны заявил, что по итогам ручного подсчета 100% бюллетеней Жапаров набрал 79,23% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах. Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем досрочных выборов главы государства. Его инаугурация состоится 28 января.