ЦИК Киргизии признала Жапарова победителем президентских выборов

ЦИК Киргизии официально признала Садыра Жапарова победителем выборов президента республики. Об этом сообщается в среду, 20 января.

16 января ЦИК заявила, что по итогам ручного подсчета 100% бюллетеней Жапаров набрал 79,23% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах. Вторым стал Адахан Мадумаров (6,8%), третьим — Бабур Тольбаев (2,35%).

Итоговая явка избирателей на выборах составила 39,34%.

10 января в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.

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