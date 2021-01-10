С первого тура: почему Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии

Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии. 10 января после обработки ЦИК 92% бюллетеней экс-премьер и врио главы республики набрал более 79% голосов избирателей . Об уверенном лидерстве Жапарова «Известиям» заявили наблюдатели от Госдумы и Совфеда. По их словам, у него высокая поддержка населения, которое рассчитывает на перемены в стране. Это подтверждают и итоги референдума по смене формы правления с парламентской на президентскую — по данным ЦИК, «за» проголосовало 80% избирателей . В этот же день состоялись выборы в нижнюю палату Казахстана. Как отметили наблюдатели, голосование в республике прошло без серьезных нарушений, но не так спокойно, как в Киргизии .

Сильная рука

Бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров изначально считался фаворитом избирательной гонки, хотя на пост главы государства претендовало 17 кандидатов . Чтобы избежать второго тура, Жапарову необходимо было набрать более 50% голосов.

Еще утром ЦИК страны допускала вероятность новых выборов . Об этом заявила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, отметившая, что при необходимости второй тур может быть проведен в конце января или начале февраля. А участие в нем примут два кандидата, набравших большее количество голосов.

С первого тура Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова в день досрочных выборов президента страны в здании ЦИК Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Однако к концу дня стало очевидно: такой сценарий исключен. Как сообщили «Известиям» источники, близкие к кандидатам, к вечеру сразу несколько разных организаций, проводивших экзитполы, показали уверенную победу в первом туре Садыра Жапарова. Позже эту информацию подтвердили и в ЦИК . После подсчета 92% бюллетеней фаворит кампании набирает 79%, а его ближайший соперник Адахан Мадумаров — лишь 6,6%.

Об успехе Жапарова «Известиям» рассказали и российские наблюдатели, которые находились в Киргизии в день голосования.

— Я лично расспрашивал людей на участках. Второго тура не будет. Результаты экзитполов, которые мы видим в местных СМИ, говорят об уверенной победе одного из кандидатов, — сообщил глава миссии наблюдателей от ШОС, зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

С первого тура Во время голосования на досрочных выборах президента Киргизии на избирательном участке, Киргизия Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

По его словам, всего в миссии наблюдателей участвуют представители шести стран.

— К этому моменту мы посетили уже 29 избирательных участков и никаких замечаний не выявили. Наблюдателей от кандидатов немного, не все их выставили, но они присутствуют на каждом участке. И они отмечают, что президентские выборы прошли гораздо спокойней, чем парламентские в октябре. Как сообщили в ЦИК, к началу дня голосования было зафиксировано 73 жалобы, однако они не подтвердились, — рассказал парламентарий.

Наблюдавший за ходом голосования член Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов в разговоре с «Известиями» отметил, что обстановка на выборах дружелюбная и спокойная.

— Лично посетил участки, на которых видел много людей. Они оживленно обсуждали президентские выборы и референдум. Для них это очень важно, так как за 10 лет парламентская форма управления страной сыграла в их жизни отрицательную роль . Поэтому они даже не спорят — они уверены, что в киргизском обществе с историческими обычаями доминирования старейшин форма может быть только президентская, — пояснил сенатор.

С первого тура Лидирующий на выборах кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров во время пресс-конференции Фото: ТАСС/Михаил Егиков

По его мнению, у Садыра Жапарова есть неоспоримое преимущество перед другими кандидатами — большой опыт работы с разными слоями населения, именно поэтому он так популярен в стране.

— Как говорят эксперты, сопровождающие нас, этот кандидат — от народа, а не от элиты,— отметил Игорь Морозов.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил «Известиям», что люди в республике устали от слабой власти.

— Киргизы хотят решительного руководителя, который разберется с их проблемами . Поэтому логично ожидать победы Жапарова в первом туре. Что касается отношений с Россией, то у самого политика и его команды не было желания их ухудшить, они не играли на поле тех, кто предлагал отменить русский язык в стране. Наоборот, они заявляли, что будут развивать отношения с Россией, — отметил парламентарий.

Справка «Известий» Садыр Жапаров в настоящий момент исполняет обязанности президента республики. Он имеет опыт работы и в политике, и в других сферах. Так, Жапаров был руководителем фермерского хозяйства «Солтонкул», директором нефтяной компании «Кергей», инспектором спецроты УВД Иссык-Кульской области. 25 марта 2017 года он был задержан на киргизско-казахской границе и приговорен к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника. В политику Жапаров вернулся после того, как в октябре 2020 года в Киргизии прошли митинги несогласных с итогами парламентских выборов. Протестующие освободили его из тюрьмы. Действующий премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.

Место в системе

Выборы в нижнюю палату Казахстана прошли менее спокойно. К полудню по местному времени на центральные улицы Алма-Аты вышло около сотни представителей создаваемой Демократической партии Казахстана и движения «Проснись, Казахстан» . Как сообщают СМИ, они призывали бойкотировать голосование, однако тут же были взяты в плотное кольцо бойцов СОБРа. Несколько десятков участников акции были задержаны, однако президент страны Касым-Жомарт Токаев уже заявил, что репрессивных мер к ним применяться не будет .

В итоге, как отметили российские наблюдатели, голосование обошлось без провокаций, при этом явка была высокой. Наблюдатель от ОДКБ, зампред комитета по международным делам Совета Федерации Баир Жамсуев в разговоре с «Известиями» отметил, что выборы прошли на очень высоком организационном уровне.

— Мы были на встречах с руководителями штабов политических партий, которые участвуют в выборах в мажилис. От них мы не услышали ни одной претензии, замечаний или жалоб на нарушения. Всё проходило в строгом соответствии с нормами законодательства, — подчеркнул сенатор.

По его словам, в ходе работы российская делегация посетила довольно много избирательных участков, на которых общалась с избирателями и наблюдателями. Что касается протестующих, то о них в делегации слышали, но с ними не сталкивались.

С первого тура Сторонники кандидата в президенты Садыра Жапарова во время предвыборной встречи на Старой площади в Бишкеке Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Леонид Калашников не думает, что эти малочисленные протесты как-то могут сказаться на результатах выборов или изменить политический расклад.

— Очевидно, что к их финансированию имеет отношение беглый банкир Мухтар Аблязов (лидер признанного экстремистским в республике движения «Демократический выбор Казахстана». — «Известия»). Как только речь идет о возврате государству украденных денег, многие сразу становятся политиками. Аблязов тому яркий пример. Он тут же начал финансировать оппозиционные структуры, работающие в интересах западных стран, — отметил парламентарий.

Глава института СНГ Константин Затулин не думает, что это повод говорить о потере политической стабильности в Казахстане.

— Скорее протесты сегодня — это необходимый атрибут политической жизни, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, Казахстан сегодня переживает период послевластия Нурсултана Назарбаева (управлял республикой с 1990 по 2019 год), где каждый ищет свое место в системе. Поэтому какие-то движения в общественно-политической жизни будут, но вряд ли они окажутся критическими, считает эксперт.