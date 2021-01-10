Жапаров пообещал вывести Киргизию из кризиса за два-три года

Побеждающий на досрочных выборах президента Киргизии кандидат Садыр Жапаров пообещал вывести страну из кризиса в течение ближайших двух-трех лет. Об этом он заявил 10 января в ходе пресс-конференции, передает портал 24.kz.

По его словам, республика находится в тяжелейшем положении. Как обещал Жапаров, политических преследований в стране не будет, но не стоит ожидать укрывания тех, кто нарушил законы.

«Я не держу зла на своих оппонентов и на тех, кто всеми способами пытался воспрепятствовать воле народа. Мы вместе должны сделать Киргизию великой и процветающей», — пообещал он. Как добавил политик, он не ожидал поддержки 80% избирателей и рассчитывал, что получит 65% голосов.

Ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии сообщила, что согласно данным с 82,13% участков Жапаров лидирует на выборах президента республики с 79,86% голосов.

10 января в республике прошли досрочные выборы главы республики и референдум по изменению конституции страны. По данным ЦИК Киргизии, в выборах и голосовании примут участие более 3,5 млн человек.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (парламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову, и протесты прекратились. 4 ноября представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов был избран новым спикером парламента.