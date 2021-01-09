Ханское поведение: кто победит на выборах президента Киргизии

10 января в Киргизии пройдут досрочные выборы президента. Фаворитом считается Садыр Жапаров, который занял пост главы государства после октябрьской революции. Ему противостоят представители южных и северных кланов. Одновременно с выборами жители страны проголосуют за новую конституцию, которая значительно расширяет полномочия президента. «Известия» разбирались в подробностях политической жизни республики.

Главный кандидат

На пост президента Киргизии претендуют 17 кандидатов. Фаворитом считается Садыр Жапаров. Во время октябрьского переворота он вышел из тюрьмы и занял кабинет президента, а позже возглавил и правительство. На посту главы государства развил бурную деятельность. В частности, укрепил собственный административный ресурс. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) возглавил его ближайший соратник Камчибек Ташиев, спикером парламента стал еще один сторонник Талант Мамытов.

Кроме того, отметился рядом громких инициатив. Например, поставил ультиматум коррупционерам — дал им 30 дней на возврат в казну незаконно полученных средств. При содействии Жапарова был задержан главный криминальный авторитет республики Камчибек Кольбаев (Коля Киргиз). Данные соцопросов в Киргизии пока не публиковали, но голосования на крупных интернет-площадках свидетельствуют, что Жапарова поддерживает треть избирателей . В середине ноября для участия в выборах он сложил полномочия главы государства и приостановил выполнение обязанностей премьер-министра.

Ханское поведение Садыр Жапаров Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

Жапаров внес больше всех подписей в ЦИК и имеет самую внушительную сумму на избирательном фонде. Впрочем, назвать безоблачной кампанию Жапарова тоже сложно. Массовое недовольство вызвало предложение соратника политика Садирдина Торалиева отменить статус русского языка как государственного. После волны возмущения в России и Киргизии Жапарову лично пришлось опровергать слова Торалиева .

От бога до квартирантов

Среди других кандидатов выделяется лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, который уже в третий раз баллотируется в президенты. Самые преданные сторонники политика — трудовые мигранты. На прошлых выборах Мадумаров уверенно обходил соперников на избирательных участках в Москве, Екатеринбурге и на Дальнем Востоке. Кроме того, довольно много сторонников у него на юге Киргизии.

Мадумарова считают сторонником «жесткой руки». На одном из мероприятий он заявил, что Кыргызстану нужна «диктатура закона, как в сталинские времена» . Политик также не скрывал раздражения после убийства журналиста Алишера Саипова. «Журналистов убивают и в Казахстане, и в Узбекистане, но только в Киргизии относятся к этому болезненно. Стреляют и в политиков, и в депутатов. Но только журналисты наводят шум и раздувают», — возмущался он. Наконец, широко разошлось высказывание о том, что Кыргызстан — дом киргизов. « Остальные здесь квартиранты », — уверял Мадумаров.

Ханское поведение Адахан Мадумаров Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Другой заметный кандидат — лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев. Он представляет север страны, его сторонники концентрируются в Чуйской области. После октябрьского переворота он три недели занимал пост спикера парламента. Сейчас Исаев активно оппонирует Жапарову. «Садыр нарушает законы и применяет админресурс. Во всех подразделениях, областях и министерствах сидят его родственники. Как можно верить в честные выборы?» — говорит политик.

В ходе предвыборных дебатов Мадумаров, Исаев и еще два претендента договорились объединиться , если будет объявлен второй тур. По мнению кандидатов, предвыборная кампания проходит с «беспрецедентным использованием административных ресурсов, подкупа и обмана вплоть до запугивания избирателей». «Неумное стремление отдельных политиков к абсолютной монополизации власти при поддержке криминальных лиц может привести к разрушению государства», — говорится в меморандуме.

Ханское поведение Канат Исаев Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Самый экстравагантный кандидат в президенты — Арстанбек Абдылдаев, известный как Арстан Алай. Он объявил себя богом и сообщил, что Вселенная уже назначила его президентом страны. « Мне подчиняются духи и ангелы, я управляю вселенной, природой, человечеством… Вселенная просит перейти к вечной жизни. Я становлюсь бессмертным », — сказал он на пресс-конференции.

Пошли на поправки

Одновременно с выборами президента жители Киргизии проголосуют за новую Конституцию . Новая редакция наделяет президента дополнительными полномочиями. В частности, глава государства получит право назначать и увольнять министров и руководителей госкомитетов, вести заседания правительства. Кроме того, глава государства получит право законодательной инициативы. Сейчас он только утверждает уже готовые нормативные акты.

Парламент лишается части полномочий. Сокращается количество депутатов, депутаты лишатся права отправлять в отставку и формировать правительство. Кроме того, появится параллельный орган с размытыми полномочиями — Народный курултай. Важные поправки касаются свободы слова. Нынешняя редакция конституции запрещает преследовать журналистов за клевету, в новом проекте этой нормы нет. СМИ запрещаются также публикации, которые «могут нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана».

Ханское поведение Конституция Кыргызской Республики Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

В таких условиях победа становится особенно ценной. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев уже обвинил «некоторых кандидатов» в подготовке акций протеста. «Мы знаем, что они собирают силы. Если они выведут на улицы тысячу, десять тысяч человек, то люди поднимутся миллионами! Пусть у них не будет никакой надежды, мы этого не допустим», — предупредил он. В начале декабря армейские подразделения провели учения, на которых отрабатывали действия при введении режима чрезвычайного положения, в том числе тренировались разгонять демонстрации .

Эксперты, впрочем, эксцессов не ожидают. «Интрига состоит лишь в том, с каким преимуществом победит Жапаров, каковы будут масштабы применения админресурса», — говорит «Известиям» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев. По его словам, Киргизия еще не оправилась от шока после октябрьского переворота. « Страна в растерянности. Революция произошла неожиданно, никто к ней не готовился. В этой ситуации популизм, простые решения, жесткий характер Жапарова нравятся народу. Проблемы у него могут начаться после выборов. В республике масса трудностей — бедность, безработица, разгул коронавируса. За всё это будет отвечать новый президент », — отмечает Казанцев.