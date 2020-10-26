«Нас удивляет настороженное отношение партнеров»

Несмотря на то что политическая ситуация после переворота в Киргизии стабилизировалась, быстрее прийти в себя стране поможет поддержка союзников, в первую очередь по ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Однако пока партнеры весьма осторожно выстраивают отношения с новым руководством республики, заявил в интервью «Известиям» министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев. В Бишкеке надеются, что основные вопросы в отношениях с Москвой удастся решить в ближайшее время. В их число, рассказал Руслан Казакбаев, входят поставки вакцины против коронавируса, обеспечение трудовых мигрантов обязательным медицинским страхованием и увеличение числа авиарейсов в Киргизию до 50 в неделю.

«Не обошлось без провокаторов»

— Руслан Айтбаевич, после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике относительно стабилизировалась. Массовые протесты прекратились, а полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову. Стоит ли ожидать изменений в политическом курсе Киргизии после смены руководства страны? Повлияет ли эта перемена на сотрудничество Бишкека с ЕАЭС и ОДКБ?

— Это самый краткосрочный политический кризис, который у нас был. Он продолжался буквально две недели. Хотя политическая дискуссия и жаркие дебаты между властями и оппозицией велись в течение нескольких лет. Предшествовали этой нестабильности выборы 4 октября, которые прошли с многочисленными нарушениями, массовым подкупом и жестким административным давлением. Мы выступили против этого, но никак не ожидали беспорядков. Я думаю, здесь не обошлось без провокаторов.

Сейчас ситуация в стране стабильная, политические процессы вернулись в конституционное поле. В соответствии с конституцией Киргизии сформирован состав правительства во главе с премьер-министром Садыром Жапаровым, на которого также возложены полномочия президента. В связи с этим меня, конечно, удивляет настороженность и обеспокоенность некоторых наших партнеров по региональным организациям в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, которые осторожно выстраивают сотрудничество с новым правительством.

Я могу одно сказать: всё будет хорошо. В 2010 году было хуже — было кровопролитие. Я тоже тогда там находился, в составе временного правительства, работал министром иностранных дел. Тогда еще стоял вопрос о легитимизации, потому что не было парламента, правительства и Конституционного суда. Сейчас все структуры работают в нормальном режиме. И поэтому я думаю, что мы сумеем провести в планируемые сроки и президентские, и парламентские выборы. На данном этапе у нас нет политической нестабильности.

Мы подтверждаем неизменность курса на дальнейшее развитие дружественных взаимоотношений со своими партнерами по международным, региональным и интеграционным организациям, включая, конечно, ОДКБ и ЕАЭС.

Нас удивляет настороженное 1 Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве, 23 октября 2020 года Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

— Ряд экспертов считает, что после смены руководства Киргизия может увеличить объем сотрудничества с Китаем, сократив общение с Россией. Насколько такое мнение обоснованно?

— Для подобных утверждений нет никаких оснований. Кыргызстан всегда выступал за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами. И говорить о том, что мы будем развивать его с одной стороной в ущерб интересов другой, в корне неправильно. Безусловно, Китай и Россия — стратегические партнеры Бишкека и приоритетные страны в нашей внешней политике. Они таковыми были и будут.

— Досрочные выборы президента Киргизии пройдут 10 января. До новых выборов полномочия премьера и президента будет исполнять Садыр Жапаров?

— Согласно нашей конституции, в случае досрочного прекращения президентом своих полномочий до избрания нового главы государства его обязанности исполняет торага жогорку кенеша (спикер парламента). Однако он в своем обращении заявил, что отказывается это делать, принимая во внимание политическую ситуацию в стране и необходимость направления усилий и времени на работу парламента, рассмотрения в краткие сроки соответствующих законопроектов, относящихся к новым выборам.

Конституцией предусмотрено, что в таком случае полномочия президента исполняет премьер-министр или исполняющий обязанности председателя правительства. Таким образом, Садыр Жапаров действительно будет совмещать эти должности до избрания нового главы государства.

— Будет ли в Киргизии онлайн-голосование?

— Мы рассматриваем все варианты, но есть технические и финансовые вопросы.

Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, бывший президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и спикер парламента Канатбек Исаев во время внеочередной сессии парламента в Бишкеке, 16 октября 2020 года

— Были ли даны какие-либо гарантии неприкосновенности Сооронбаю Жээнбекову?

— Да. 16 октября на внеочередном заседании жогорку кенеша депутаты приняли его отставку. В этот же день и.о. главы государства Садыр Жапаров подписал указ «Об экс-президенте Кыргызской Республики», согласно которому за Сооронбаем Жээнбековым сохраняются определенные гарантии.

Например, он получает неприкосновенность личности и имущества, предоставление охраны, право на бесплатное медицинское обслуживание, выплату денежного и пенсионного содержания, право на бытовое обеспечение и транспортное обслуживание, а также на защиту чести и достоинства. Всё это находится под защитой государства. Вместе с тем бывший президент не должен занимать политические и специальные государственные должности, а также участвовать в деятельности партий.

«Тогда для чего это нужно?»

— Россия приостановила финансовую поддержку республики. По информации «Известий», отчасти это связано и с тем, что после дестабилизации политической обстановки Киргизия перестала перечислять таможенные платежи партнерам по ЕАЭС. Сейчас обстановка в республике стабилизировалась. Ведет ли Бишкек переговоры с Россией о возобновлении финансирования? Как вы считаете, когда поддержка восстановится в полной мере и что для этого потребуется?

— В связи с пандемией и политическим кризисом в поствыборный период в Кыргызстане сейчас сложилось, к сожалению, непростое социально-экономическое положение. Мы ожидаем свыше $400 млн дефицита бюджета.

Информация о том, что «Россия не будет оказывать помощь Кыргызстану до того, как в республике не стабилизируется политическая ситуация», была опубликована 14 октября на российских новостных порталах. Однако уполномоченные органы Киргизии не получали в официальном порядке соответствующих оповещений от российской стороны.

Безусловно, в ходе моей встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым мы обсудили вопросы предоставления финансовой и технической помощи для модернизации налоговой системы и внедрения механизма маркировки, а также завершения процесса выделения кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Все эти темы находятся в повестке дня кыргызско-российского двустороннего сотрудничества.

Касательно приостановления перечисления таможенных платежей в единый бюджет ЕАЭС хотелось бы сразу поставить все точки над i. Эти перечисления — уже установившаяся и четко отлаженная система, которая работает на ежедневной основе и на которую не влияет политическая конъюнктура в стране. Временное приостановление перечислений от Киргизии стало следствием решения нашего Национального банка об отключении системы международных денежных переводов SWIFT, дабы избежать возможного вывода из республики средств, добытых нелегальным путем. В кратчайшие сроки, одновременно со стабилизацией ситуации в республике и вхождения в правовое русло, мы восстановили подключение к SWIFT. Соответственно, перечисление таможенных платежей возобновилось в полном объеме.

Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Демонстранты из соперничающих политических групп во время митинга в Бишкеке, 9 октября 2020 года

— Нынешний политический кризис в стране был во многом спровоцирован географическим конфликтом между севером и югом республики. Что следует сделать и что уже сделано для того, чтобы избежать подобных обострений в будущем?

— Несмотря на то что сегодня проблема «север–юг» — определенная составляющая наших политических процессов, я бы не был так однозначен в определении причин нынешнего политического кризиса. Последний спровоцирован скорее обострением противоречий, связанных с более глубокими, значимыми и общими для всей страны проблемами справедливости, нежели обострением противоречий между регионами.

— Большая часть активного населения Киргизии работает в России, ежегодно мигранты приносят бюджету республики около $2 млрд. Как пандемия коронавируса повлияла на рабочую миграцию в РФ? Сильно ли она сократилась?

— Согласно официальным данным российских органов, в первом полугодии 2020 года занятость граждан Кыргызской Республики в России снизилась на 14%. Вместе с тем статистика денежных переводов трудящихся показывает снижение в марте–мае и увеличение в июне–июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, можно сказать, что финансовое положение наших соотечественников в России улучшилось со снятием карантинных ограничений.

Сейчас в базе представительства государственной службы миграции при правительстве Киргизии в Москве есть 6 тыс. вакансий различной направленности. Это свидетельствует об отсутствии дефицита предложений о работе на рынке труда Российской Федерации.

При этом граждане Кыргызстана испытывают трудности из-за ограниченного количества авиарейсов. Мы очень заинтересованы в скорейшем возобновлении полноценного авиасообщения и снятии всех ограничений на въезд наших граждан в Россию и Казахстан, в том числе через наземные пограничные пункты пропуска.

Нас удивляет настороженное 2 Мужчина в зале ожидания аэропорта Шереметьево, май 2020 года Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Россия и Киргизия возобновили прямое авиасообщение лишь в конце сентября, сейчас осуществляется один рейс в неделю, стоимость билета — 30 тыс. рублей в одну сторону. Ведутся ли переговоры об увеличении рейсов и сокращении стоимости билетов?

— В ходе переговоров с Сергеем Лавровым мы предложили российской стороне увеличить количество регулярных авиарейсов между странами либо снять ограничения на пассажирские перевозки чартерными рейсами.

Сейчас граждане допускаются на самолет только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, что минимизирует риск завоза нового коронавируса на территории наших стран. Считаю, что этих мер достаточно для поддержания режима эпидемиологической безопасности.

До введения ограничений между Киргизией и Россией совершалось порядка 50 рейсов в неделю в Бишкек и Ош, нашу южную столицу. Этот объем следует вернуть.

Сейчас в МИД Киргизии и загранучреждения в России обращаются тысячи граждан как Кыргызстана, так и России с просьбой возобновить регулярные авиасообщения в полном объеме. И раз мы подписали соглашения о свободе перемещений наших граждан, давайте их выполнять. Если наши региональные организации не приносят конкретные облегчения, льготы, привилегии, какие-то экономические выгоды нашим странам, тогда для чего это нужно?

— Россия в конце сентября заявила, что готова начать поставки вакцины от коронавируса в Киргизию. Заинтересован ли Бишкек в получении вакцины? Когда начнутся поставки?

— В настоящее время условия, объемы и другие сопутствующие вопросы, связанные с поставкой российской вакцины в Киргизию, рассматриваются по линии министерства здравоохранения нашей страны. По итогам принятия окончательного решения начнется целенаправленная проработка вопроса с российской стороной.

На пике пандемии наше уже бывшее правительство и министерство здравоохранения были немножко в растерянном состоянии. У нас, конечно, не хватало врачей, аппаратов ИВЛ и не было даже протокола лечения этих атипичных пневмоний, которые появляются в результате коронавирусной инфекции. Мы обратились тогда к мировому сообществу за помощью. На данный момент мы получили около $340 млн.

Нас удивляет настороженное 3 Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Обсуждается ли вопрос вакцинации мигрантов из Киргизии, работающих в России?

— Российская сторона с пониманием относится к этому. Если вакцина будет — они готовы вакцинировать наших граждан.

Большую часть социальных проблем наших мигрантов Москва решила, однако остается без ответа вопрос обязательного медицинского страхования. У наших граждан оно, к сожалению, отсутствует. И это продолжается уже много лет. Мы никак не можем выйти в этом плане на какие-то двусторонние договоренности. 23 октября я озвучил эту проблему Сергею Лаврову. В первую очередь необходимо обеспечить этой помощью около 170 тыс. несовершеннолетних детей, которые проживают в России. Мне пообещали, что в самое ближайшее время этот вопрос рассмотрят.

— Представитель Киргизии не смог приехать в Ереван 9 октября на заседание Межправительственного совета ЕАЭС. 10 ноября заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в формате видеоконференции. Планирует ли Киргизия участвовать?

— Киргизия рассматривает сотрудничество в ШОС как одно из приоритетных направлений своей внешней политики. Это обусловлено объективным стремлением расширения сотрудничества с партнерами по организации. По состоянию на сегодняшний день, все члены объединения подтвердили сроки проведения саммита, и Киргизия как одно из государств — учредителей организации будет принимать участие в очередном заседании Совета глав государств — членов ШОС.

— Как вы считаете, пандемия повлияла на распространение терроризма в Центральной Азии и в мире?

— Конечно. В результате смерти близких из-за новой инфекции увеличился уровень массовой депрессии. В результате это будет на руку террористам.

— Прослеживаете ли вы связь между нестабильностью в Киргизии и Белоруссии?

— Прямой связи нет, но есть, конечно, схожие моменты — например, недовольство населения и недостаточный контакт между руководством и оппозицией. Однако я не могу ничего утверждать — это внутреннее дело страны. Но Белоруссия — наш дружественный братский партнер, и мы, конечно, ей сопереживаем и желаем мира и стабильности.