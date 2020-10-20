В Киргизии отказались закрывать границы со странами СНГ на фоне COVID-19

Киргизия не станет закрывать свои границы со странами СНГ, несмотря на вторую волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил глава МИД страны Руслан Казакбаев.

«На последней встрече Россия — Центральная Азия мы сказали, что ожидаем вторую волну [пандемии]. Границы мы, кстати, не закрывали и не собираемся закрывать. Мы закрыли границу в начале пандемии только с Китаем, потому что основной поток товаров и трудовых ресурсов к нам приезжал из Китая», — заявил Казакбаев в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Киргизия не закрывала границы со своими партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

«К сожалению, было закрытие с их стороны», — подытожил министр.

В середине июля Россия передала Киргизии партию гуманитарной помощи в виде систем для проведения анализа на наличие коронавируса.

Кроме того, в том же месяце стало известно, что Россия направила в Киргизию крупную партию гуманитарной помощи с медикаментами и аппаратами ИВЛ на 150 млн рублей для борьбы с распространением коронавируса, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 20 октября, в Киргизии зафиксировано 52,5 тыс. случаев COVID-19, 1,1 тыс. человек скончались, 45,8 тыс. выздоровели.