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В Киргизии отказались закрывать границы со странами СНГ на фоне COVID-19

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Киргизия не станет закрывать свои границы со странами СНГ, несмотря на вторую волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил глава МИД страны Руслан Казакбаев.

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«На последней встрече Россия — Центральная Азия мы сказали, что ожидаем вторую волну [пандемии]. Границы мы, кстати, не закрывали и не собираемся закрывать. Мы закрыли границу в начале пандемии только с Китаем, потому что основной поток товаров и трудовых ресурсов к нам приезжал из Китая», — заявил Казакбаев в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Киргизия не закрывала границы со своими партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

«К сожалению, было закрытие с их стороны», — подытожил министр.

В середине июля Россия передала Киргизии партию гуманитарной помощи в виде систем для проведения анализа на наличие коронавируса.

Кроме того, в том же месяце стало известно, что Россия направила в Киргизию крупную партию гуманитарной помощи с медикаментами и аппаратами ИВЛ на 150 млн рублей для борьбы с распространением коронавируса, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 20 октября, в Киргизии зафиксировано 52,5 тыс. случаев COVID-19, 1,1 тыс. человек скончались, 45,8 тыс. выздоровели.

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