Киргизия в качестве помощи получила российские тесты на коронавирус

Россия передала Киргизии партию гуманитарной помощи в виде систем для проведения анализа на наличие коронавируса. Об этом во вторник, 14 июля, сообщила пресс-служба киргизского правительства.

Отмечается, что из РФ поступило несколько партий тест-систем для диагностики наличия коронавируса, всего — 820 полных наборов ПЦР-тестов на 80 720 исследований.

За предоставленную помощь Киргизия выразила благодарность России и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), а также выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в противодействии распространению инфекции.

Первый случай коронавируса в Киргизии зафиксировали 18 марта. Правительство страны ввело режим ЧП с 22 марта по 22 апреля. Позже он был продлен в ряде городов и районов.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции. Сейчас число заболевших в мире превысило 13,2 млн человек. 575 тыс. умерли, более 7,6 млн выздоровели.