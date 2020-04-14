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Президент Киргизии продлил режим ЧП в нескольких городах и районах

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков продлил до 30 апреля режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в нескольких городах и районах страны. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила пресс-служба главы государства.

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«Указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года», — говорится в заявлении.

Кроме того, Жээнбеков распорядился ввести чрезвычайное положение на территории города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Киргизии с 15 до 30 апреля 2020 года.

На данный момент, в Киргизии подтверждены 430 фактов заражения граждан коронавирусом, 5 человек скончались, 67 пациентов выздоровели.

Накануне, 13 апреля, Роспотребнадзор передал странам Евразийского экономического союза, в числе которых Киргизия, более 70 тыс. систем для тестирования на коронавирусную инфекцию.

В начале апреля в Казахстане были госпитализированы четверо граждан Киргизии с коронавирусом.

В середине марта Россия отменила железнодорожное сообщение с Киргизией и Таджикистаном из-за коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

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