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Жапаров отметил роль России в стабилизации обстановки в Киргизии

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Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров отметил роль России в стабилизации обстановки в стране. Об этом он заявил в среду, 21 октября, сообщает пресс-служба правительства республики.

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«Хочу отметить особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызстане, включая особую роль спецпредставителя президента России Дмитрия Козака», — сказал Жапаров на встрече с послом РФ Николаем Удовиченко в Бишкеке.

Премьер добавил, что Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером Киргизии.

Стороны обсудили вопросы финансовой помощи Киргизии, возможного увеличения регулярных рейсов между странами и социально-экономическую ситуацию в республике.

Накануне министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев также заявлял, что Россия сыграла важную роль в стабилизации политической обстановки в республике.

После выборов в парламент Кригизии в начале октября в государстве начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента, однако днем позднее спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.

Повторные выборы в жогорку кенеш (парламент) Киргизии пройдут 20 декабря.

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