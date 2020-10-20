Глава МИД Киргизии рассказал о роли России в стабилизации обстановки

Россия сыграла важную роль в стабилизации политической обстановки в Киргизии. Об этом во вторник, 20 октября, заявил ТАСС министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев.

«Российская Федерация сыграла немаловажную роль в стабилизации ситуации (в Киргизии. ― Ред.) в поствыборный период», ― отметил он.

Кроме того, Казакбаев подчеркнул, что российская авиабаза в городе Кант ― гарант обеспечения стабильности и безопасности в регионе, добавив, что пересмотров ранее достигнутых обязательств и договоренностей по всему спектру двустороннего взаимодействия, включая авиабазу, между Киргизией и Россией не будет.

Также в своем интервью российскому агентству глава киргизского МИДа сообщил, что получил от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приглашение посетить Россию с официальным визитом 23 октября. Он добавил, что на предстоящей встрече глав МИД может быть затронут вопрос визита исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на нескольких сотрудников аппарата муниципалитета города заявили об отставке мэра столицы Азиза Суракматова. Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Бишкека сообщил, что исполняющим обязанности главы города назначен Нариман Тюлеев. В то же время на сайте администрации Бишкека отмечалось, что Тюлеев назначен первым вице-мэром столицы.

После выборов в парламент Кригизии в начале октября в государстве начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Кроме того, свой пост покинул президент страны Сооронбай Жээнбеков. Новый премьер-министр Садыр Жапаров, ставший и.о. главы государства, подписал указ о гарантиях Жээнбекову, который добровольно сложил полномочия.