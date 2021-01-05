С НГ 2020: какие кризисы пережили страны постсоветского пространства

Постсоветское пространство в 2020 году пережило несколько кризисов. Где-то, например в Киргизии и Молдавии, сменилась власть. Где-то этого пока еще добиваются и, кажется, не намерены сдаваться . Яркий пример — ситуация в Белоруссии. Многие страны СНГ забирают все экономические и политические кризисы в 2021 год, отметили эксперты . Так, в Грузии оппозиция бойкотировала выборы в новый парламент, из-за чего тот рискует стать однопартийным. С каким грузом страны постсоветского пространства отправляются в новый год и что их ждет в будущем, разбирались «Известия».

Поперек бацьки

Ситуация в Белоруссии обострилась из-за президентской кампании. После объявления официальных экзитполов 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, протесты превратились в ежедневный ритуал, сопровождаемый задержаниями . В ночь на 10 августа в автозаки попали около 3 тыс. человек. На следующий день глава республики заявил, что протесты «координировали организаторы из Польши, Великобритании и Чехии».

Наш корреспондент, следивший за событиями из августовского Минска, успел попасть под горячую руку, но после четырех часов в РУВД целый и невредимый отправился вместе с представителями посольства РФ домой. В ООН зафиксировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными на протестах.

Оппонент президента Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, по официальным данным, получила 10,09% голосов. В середине августа она предложила сформировать Координационный совет с целью ведения переговоров о трансфере власти. Конституционный суд Республики Беларусь признал его незаконным.

19 августа Тихановская обратилась к главам европейских государств с трибуны Евросовета с просьбой не признавать официальные результаты выборов. «Мы не нуждаемся ни в каком признании: выборы состоялись и они законны», — подчеркнул Лукашенко . Но в демонстрациях по сей день принимают участие самые разные слои населения.

— Страна идет в 2021-й с грузом политического кризиса, подобного которому на протяжении почти трех десятилетий не было. Несмотря на спад физической протестной активности в последнее время, очевидно, что просто так эти настроения не испарятся, — заявил «Известиям» директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

При этом власти в Минске уверены: изменения, которые будут внесены в Основной закон страны, поспособствуют тому, чтобы «не было войны будущем». Ранее Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание новыми полномочиями для того, чтобы уже конституционный орган контролировал главные направления развития страны. Таким образом, президент намерен освободить главу государства в будущем от некоторых полномочий.

С НГ 2020 Александр Лукашенко на совещании по подготовке VI Всебелорусского народного собрания, декабрь 2020 года Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Москве также рассчитывают на то, что решением кризиса в республике станет конституционная реформа. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, это форма организации диалога между властью и обществом. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил: Москва за то, чтобы белорусы сами, без давления извне, в спокойном режиме разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению .

Между тем, ЕС принял уже три пакета санкций: в октябре — против официальных лиц Белоруссии, 6 ноября его расширили в том числе до персональных мер против президента, 17 декабря в список внесли ряд физлиц и компаний. Белорусское руководство вводит ответные меры против Европы.

За 2 тыс. сомов

Протестами закончились и выборы в парламент Киргизии 4 октября, но их финал стал неожиданным — отставка президента . Провластные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» одержали убедительную победу, но оппозиция не признала результаты, сославшись на фальсификации и подкуп избирателей за 2 тыс. сомов (рублей). 5 октября их сторонники собрались на площади Ала-Тоо в столице. Протесты переросли в столкновения с силовиками, митингующие попытались выломать ворота Белого дома. 6 октября ЦИК Киргизии признал выборы в парламент недействительными, в отставку подал председатель парламента Дастанбек Джумабеков. Оппозиция создала координационный совет «для восстановления правового поля».

После очередного погрома Белого дома толпа митингующих пошла к резиденции Сооронбая Жээнбекова. Группа депутатов парламента инициировала импичмент действующего президента. Он в ответ подписал указ об отставке правительства и премьера 9 декабря, но Жогорку Кенеш на следующий день единогласно утвердил новый состав правительства и Садыра Жапарова в качестве премьер-министра. Глава республики попытался взять ситуацию под контроль, признав незаконным решение парламента, но 15 октября все-таки объявил о своей отставке , не желая ассоциироваться с пролитием крови граждан. Исполняющим обязанности президента Киргизии стал Садыр Жапаров.

С НГ 2020 Акция против результатов парламентских выборов в Бишкеке, 5 октября 2020 года Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO

Что касается международной реакции, в ОДКБ заявляли, что «от кыргызской стороны не было никаких обращений за помощью», и посчитали, что она справится сама. Так и случилось, тем не менее далеко не все эксперты разделили восторг, отметив, что уход президента может спровоцировать новый виток межклановой борьбы.

15 декабря ЦИК Киргизии объявил о завершении регистрации кандидатов на пост президента страны. За него 10 января 2021 года поборются 18 человек, в том числе Садыр Жапаров, будучи явным фаворитом. На эту же дату назначен референдум о внесении изменений в конституцию. Судя по представленному депутатами проекту, президент страны получит дополнительные полномочия, а парламент ослабеет.

— С высокой долей вероятности можно прогнозировать победу Жапарова. На первом этапе политическая конструкция во главе с ним будет устойчива, но вызовом может стать конституционная реформа. Исход будет зависеть от того, будет ли она учитывать мнение разных сил в стране или все-таки поддастся монополизации власти в руках президента, — заявил «Известиям» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

С НГ 2020 Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По его мнению, наступивший год для Киргизии будет особенно тяжелый скорее в экономическом отношении, поскольку заканчивается льготный период получения кредитных линий от Китая. Первоначальной задачей для властей будет поиск возможностей перекредитования либо пересмотр условий по выплатам.

Между двух властей

Политическая ситуация в Молдавии обострилась еще в 2019 году — в республике несколько раз произошла смена правительства . Власть переходила от проевропейского политика Майи Санду к представителю социалистов Павлу Филипу, потом обратно, и наконец ставленнику Игоря Додона — Иону Кику. В декабре 2019-го экс-глава республики предложил назначить выборы президента на 8 ноября 2020 года, заявив, что еще не принял решения баллотироваться ли на следующий срок. Тем не менее, именно он в 2020 году вступил в схватку с Майей Санду и потерпел поражение.

Проевропейский лидер обошла Игоря Додона на 15,5% (57,75% против 42,25%). За несколько дней до выборов глава государства заявил, что оппозиция может попытаться сфальсифицировать голосование за рубежом, чего он не допустит, но после поражения попросил сторонников ни в коем случае не выходить на улицы. Казалось, что обстановка обещает наладиться, но противостояние Санду и Додона до церемонии инаугурации приобрело новый формат.

В декабре политики начали битву за контроль над спецслужбами и правительством. Майя Санду возложила надежды на уличные акции, а союзники Игоря Додона (Партия социалистов), пользуясь большинством в парламенте, урезали 3 декабря полномочия нового президента, выведя Службу информации и безопасности (СИБ) из-под ее управления.

С НГ 2020 Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

23 декабря премьер-министр Молдавии Ион Кику подал в отставку, а за ним и весь кабмин. Таким образом, страну ждут досрочные парламентские выборы.

— Может быть, они пройдут весной 2021 года. Партия Игоря Додона уверена, что выборы позволят им заполучить большее количество мандатов. Сторонники Майи Санду обладают такой же логикой и надеются в новом правительстве закрепить успех своего лидера, — заявил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

Ключевым моментом в будущем, по мнению эксперта, может стать приход транзакций от МВФ или других источников финансирования, но в любом случае, ответственность за государство теперь лежит на плечах Майи Санду, которая приняла присягу 24 декабря.

Однопартийный парламент

Грузия пережила масштабный политический кризис в 2019-м, но его последствия перекочевали в 2020-й. 31 октября состоялся первый тур долгожданных парламентских выборов по смешанной системе . В гонке участвовали 48 партий и два политических блока, но заполучить парламентское большинство снова удалось правящей «Грузинской мечте» (48,15%). Второе место с результатом 27,14% занял оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили. Это не удовлетворило амбиции политика, ведущего кампанию по скайпу, находясь на Украине. Несмотря на то, что наблюдатели от ОБСЕ и НАТО признали итоги выборов, после заявления ЦИК представители всех оппозиционных сил назвали результат фальсификацией и призвали граждан к сопротивлению.

С НГ 2020 Здание Парламента Грузии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

1 ноября несколько тысяч человек вышли на митинг к зданию парламента Грузии. Лидеры оппозиции пообещали собираться каждый день, но уже на вторые сутки ажиотаж населения немного спал. 3 ноября оппозиционные партии отказались от депутатских мандатов, подписав соответствующую декларацию. Бойкотировали они и участие во втором раунде избирательной гонки, назвав его фарсом. 8 ноября в Тбилиси состоялся многотысячный митинг с требованием провести новые выборы, но 21 ноября все-таки состоялся второй тур. Явка была рекордно низкой, но «Грузинская мечта» так или иначе стала реальностью во всех 17-ти мажоритарных округах. С 28 ноября в стране ужесточили меры по борьбе с пандемией, но акции продолжись в Батуми (30 ноября), у дома правительства, а через пару недель разразились в Аджарии.

11 декабря правительство Грузии ушло в отставку, чтобы обновиться перед запуском нового созыва. «Грузинская мечта» выдвинула на кандидатуру премьер-министра действующего главу правительства Георгия Гахарию . Ему и предстоит собрать новый парламент, в который оппозиция по-прежнему отказывается войти. Если их планы не изменятся, впервые в истории демократической Грузии законодательный орган окажется однопартийным.

— Скорее всего парламент будет в дальнейшем действовать в одиночку. Оппозиция при этом будет пытаться добиться новых выборов, используя уличные демонстрации, но к серьезным последствиям это не приведет, ведь население в основном поддерживает правящую партию, — заявил «Известиям» грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

С НГ 2020 Георгий Гахария Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, 2020 год в Грузии прошел под знаком коронавируса, что стало причиной роста безработицы, сокращения экспорта и увеличения цен на основные продовольственные товары. Из-за того, что республика экономически зависит от других стран, закрытие границ в этом году продолжит бить по ее слабым местам. И новому правительству будет уже некогда мечтать.