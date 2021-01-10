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ЦИК Киргизии заявила о лидерстве Жапарова на выборах главы государства

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Садыр Жапаров побеждает в первом туре на досрочных выборах президента Киргизии с результатом 79,86%, согласно данным с 82,13% участков. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны 10 января.

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Кроме того, 81,4% граждан Киргизии высказались за президентскую форму правления после обработки 50% бюллетеней, передает «РИА Новости».

Ранее в воскресенье глава миссии наблюдателей от ШОС Алексей Чепа рассказал, что к середине дня досрочных выборов главы государства и голосования на референдуме не зафиксировано никаких нарушений.

10 января в республике проходят выборы главы республики и референдум по изменению конституции страны. По данным ЦИК Киргизии, в выборах и голосовании примут участие более 3,5 млн человек. За четыре часа с начала голосования явка составила 9,23%.

Бывший премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в этот же день заявил, что в случае победы на выборах главы государства будет продолжать стратегические и союзнические отношения с Россией.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (парламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к премьер-министру Садыру Жапарову, и протесты прекратились. 4 ноября представитель фракции «Республика — Ата-Журт» Талант Мамытов был избран новым спикером парламента.

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