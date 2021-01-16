ЦИК Киргизии заявил о победе Жапарова на выборах президента страны

Садыр Жапаров набрал 79,23% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах в Киргизии. Об этом в субботу, 16 января, сообщил киргизский Центризбирком по итогам ручного подсчета 100% голосов.

По информации ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней за Жапарова голос отдали более 1,1 млн человек, или 79,23%. Вторым стал Адахан Мадумаров, за которого проголосовали 95 тыс. человек (6,8%). Третье место занял бизнесмен Бабур Тольбаев, набрав 2,35% голосов.

Итоговая явка избирателей на выборах составила 39,34%. Из общего числа избирателей — 3 млн 563 тыс. 574 человек — в выборах президента приняли участие 1 млн 402 тыс. 30 человек.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.

ЦИК должен объявить официальные итоги голосования до 24 января, после чего состоится церемония инаугурации нового главы государства. Кандидаты, не согласные с итогами, могут оспорить результаты в течение 14 дней после дня проведения выборов.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября 2020 года он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. По итогам ручного подсчета 100% бюллетеней, за президентскую форму правления в республике проголосовали 84,11% избирателей, 11,27% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,62% избирателей проголосовали «против всех».

13 января Жапаров заявил, что Россия является стратегическим партнером страны, и пообещал продолжать этот курс. По его словам, Киргизию с Россией связывает давняя история. Он напомнил, что после распада СССР страны стали близкими партнерами. Он добавил, что русский язык в Киргизии будет и в дальнейшем иметь статус официального.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны и референдум по изменению конституции. По данным ЦИК страны, после обработки данных более чем с 98% участков Жапаров побеждает с 79,2% голосов.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (парламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к Садыру Жапарову, который на тот момент занимал пост премьер-министра, и протесты прекратились.