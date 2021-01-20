Инаугурация Жапарова в Киргизии состоится 28 января

Инаугурация избранного президента Киргизии Садыра Жапарова пройдет 28 января. Об этом в среду, 20 января, заявили ТАСС в пресс-службе главы государства.

«Церемония инаугурации состоится 28 января в Бишкеке, в здании Кыргызской государственной филармонии», ― рассказали агентству.

Ранее в этот день ЦИК Киргизии официально признала Садыра Жапарова победителем досрочных выборов главы государства.

16 января Центризбирком страны заявил, что по итогам ручного подсчета 100% бюллетеней Жапаров набрал 79,23% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах, которые прошли 10 января. Вторым стал Адахан Мадумаров (6,8%), третьим — Бабур Тольбаев (2,35%). Итоговая явка избирателей на выборах составила 39,34%.

Также отмечалось, что за президентскую форму правления в республике проголосовали 84,11% избирателей, 11,27% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,62% избирателей проголосовали «против всех».

13 января Жапаров заявил, что Россия является стратегическим партнером Киргизии, и пообещал продолжать этот курс. По его словам, Киргизию с Россией связывает давняя история, а после распада СССР страны стали близкими партнерами. Также Жапаров заверил, что русский язык в республике будет и в дальнейшем иметь статус официального.

Жапаров пришел к власти в стране в 2020 году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента он 14 ноября сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.