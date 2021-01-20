Блинкен заявил о сохранении посольства США в Иерусалиме при Байдене

Кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что американское посольство в Израиле при администрации демократа Джо Байдена останется в Иерусалиме.

На слушаниях в сенате по поводу кандидатуры Блинкена 19 января сенатор от штата Техас Тед Круз задал ему вопросы о том, сохранят ли США свою позицию о том, что Иерусалим является столицей Израиля, а также останется ли американское диппредставительство в городе.

«Да и да», — цитирует Блинкена Washington Post.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США из Тель-Авива. На этом фоне произошло обострение палестино-израильского конфликта, так как Палестина считает часть города своей территорией.

Позже Трамп обнародовал условия урегулирования конфликта. Согласно «сделке века», Иерусалим должен был стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отводили столицу в Восточном Иерусалиме и страна якобы удваивала свою территорию.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план реалистичным путем к миру, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США.