Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке

Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.

Документ объемом более чем в 180 страниц содержит 23 раздела, включая границы, статус Иерусалима, экономический план президента США Дональда Трампа, безопасность, пограничные переходы.

Кроме того, есть разделы, посвященные зоне свободной торговли, торговым соглашениям с США, статусу портов, Мертвого моря, водных ресурсов, заключенных и беженцев, образования, взаимного признания и отношений между израильтянами и палестинцами, урегулированию существующих претензий и правил проведения дальнейших переговоров, передает «РИА Новости».

К плану приложены «концептуальные» карты и описание критериев безопасности и демилитаризации.

Президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» 28 января. В его видении, Иерусалим нужно сделать неделимой столицей Израиля, а Палестине выделить столицу в Восточном Иерусалиме. По мнению Трампа, так Палестина удвоит свои территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вариант «сделки» Трампа реалистичным и отметил, что Израиль желает мирной жизни Палестине. Он подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с представителями Палестины.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть плана, получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.