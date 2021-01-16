Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам

Избранный президент США Джо Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Об этом стало известно в субботу, 16 января.

Нуланд отработала в госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии, владеет русским языком.

Кроме того, избранный американский лидер выдвинул еще несколько кандидатур на ряд постов. Экс-руководителя команды переговорщиков с Ираном Венди Шерман он предлагает назначить первым замгоссекретаря. При Бараке Обаме она возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме и уже занимала пост замгоссекретаря.

Эксперта по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового поражения Бонни Дженкинс Байден предложил назначить замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Она возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».

Еще одним первым заместителем госсекретаря выдвинут Брайан Маккион, давний помощник Байдена по внешней политике.

Накануне стало известно, что Байден выдвинул на пост председателя национального комитета Демократической партии (НКДП) политика из штата Южная Каролина Джейми Харрисона. Предположительно, заместителями Харрисона станут губернатор американского штата Мичиган Гретхен Уитмер, сенатор от Иллинойса Тэмми Дакуорт и представитель Техаса Филемон Вела.

Ранее в январе сообщалось о намерении избранного главы государства назначить зампомощника президента США по национальной безопасности сотрудницу Агентства национальной безопасности (АНБ) Энн Нюбегер, а бывшую сотрудницу разведывательных служб США Андреу Кендалл-Тейлор — старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.