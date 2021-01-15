Байден выдвинул кандидата в председатели Нацкомитета Демократической партии

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидата на пост председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП) политика из штата Южная Каролина Джейми Харрисона. Об этом в четверг, 14 января, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, на встрече членов комитета в формате видеоконференции, которая пройдет вскоре после церемонии инаугурации, должен быть избран новый председатель. Ожидается, что они утвердят кандидатуру, предложенную Байденом.

Избранный глава Белого дома, отмечает газета Politico, рассчитывает, что заместителями Харрисона станут губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уитмер и сенатор от Иллинойса Тэмми Дакуорт и представитель Техаса Филемон Вела.

44-летний Харрисон на состоявшихся в ноябре 2020 года всеобщих выборах претендовал на то, чтобы представлять Южную Каролину в Сенате Конгресса США. Он проиграл на выборах кандидату от Республиканской партии.

В настоящее время председателем НКДП является Том Перес. Инаугурация Байдена пройдет 20 января 2021 года.

13 января стало известно, что Байден собирается назначить зампомощника президента США по национальной безопасности сотрудницу Агентства национальной безопасности (АНБ) Энн Нюбегер. Она будет отвечать за вопросы кибербезопасности и новых технологий в этой сфере.

Байден также намеревается назначить своим советником по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл. Она также станет зампомощника президента США по национальной безопасности. В администрации Барака Обамы Шервуд-Рэндалл была замминистра энергетики. Ее заместителем станет Расс Треверс, который ранее был замдиректора Национального контртеррористического центра.

Назначения Нюбегер и Шервуд-Рэндалл на указанные посты не требуют утверждения сенаторами. Байден ранее заявлял, что его помощником по национальной безопасности будет Джейк Салливан.

8 января стало известно, что Байден собирается назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Ранее она была «аналитиком ЦРУ» и работала в аппарате директора американской национальной разведки.