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Байден решил назначить экс-сотрудницу разведки советником по России

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Избранный президент США Джозеф Байден собирается назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление переходной команды демократа в пятницу, 8 января.

Таким образом, в СНБ снова появится отдельная должность по российской тематике. Ранее РФ обсуждалась в контексте вопросов Европы.

«В переходной команде Байдена Кендалл-Тейлор курирует вопросы, касающиеся России», — приводит слова из заявления портал Urdu Point News.

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Отмечается, что ранее она была «аналитиком ЦРУ» и работала в аппарате директора американской национальной разведки.

Накануне журналисты сообщили, что советник действующего президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли подал в отставку из-за событий в американской столице.

При предыдущих президентах Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем в аппарате СНБ работали старшие директора отдельно по Европе и по России. У каждого был свой отдел со штатом сотрудников.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой страны избрали Байдена. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Для разгона протестующих полиция применила силу и слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли четыре человек, в том числе один правоохранитель. Были задержаны около 70 человек.

7 января конгресс утвердил избрание Байдена президентом страны. Его инаугурация должна состояться 20 января.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

По мнению политолога Дмитрия Абзалова, выборы президента в США не были прозрачными и поэтому сторонники Трампа устроили бунт. Эксперт указал, что нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте.

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