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ФБР попросило граждан помочь установить личности участников беспорядков

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Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало граждан США посодействовать в сборе информации о зачинщиках беспорядков в американской столице. Об этом 6 января сообщила пресс-служба ФБР.

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Отмечается, что бюро готово принять устные сообщения и визуальную информацию с цифровых носителей о беспорядках и насилии в здании Капитолия и прилегающем районе.

«ФБР собирает информацию, которая позволит установить круг лиц, активно подстрекавших к насилию в Вашингтоне, округ Колумбия», ― говорится в сообщении.

При этом в бюро подчеркнули, что цель ФБР ― обеспечение конституционного права граждан на протест путем защиты каждого от насилия и другой преступной деятельности.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой страны избрали Джо Байдена. Однако заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Вывести протестующих из здания смог только спецназ. Затем сенат возобновил заседание и продолжил подсчет голосов выборщиков.

Позднее Байден был утвержден президентом страны.

Согласно последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

Из-за протестов в Вашингтоне ввели комендантский час. Трамп распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в столице после соответствующего запроса мэра Мюриэл Боузер.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

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