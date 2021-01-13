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Байден хочет назначить сотрудницу АНБ советником по кибербезопасности

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Избранный президент США Джозеф Байден собирается назначить своим советником по кибербезопасности сотрудницу Агентства национальной безопасности (АНБ) Энн Нюбегер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте переходной команды политика.

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Нюбегер займет должность зампомощника президента США по национальной безопасности. Она будет отвечать за вопросы кибербезопасности и новых технологий в этой сфере.

Нюбегер занимала ряд руководящих постов в АНБ. По данным газеты The New York Times, она возглавляла группу по противодействию России в киберпространстве. Указанная группа осуществила атаку на некие связанные с РФ структуры во время промежуточных выборов 2018 года в США, утверждает издание.

Байден также намеревается назначить своим советником по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл. Она также станет зампомощника президента США по национальной безопасности. В администрации Барака Обамы Шервуд-Рэндалл была замминистра энергетики. Ее заместителем станет Расс Треверс, который ранее был замдиректора Национального контртеррористического центра.

Назначения Нюбегер и Шервуд-Рэндалл на указанные посты не требуют утверждения сенаторами. Байден ранее заявлял, что его помощником по национальной безопасности будет Джейк Салливан. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

8 января стало известно, что Байден собирается назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Ранее она была «аналитиком ЦРУ» и работала в аппарате директора американской национальной разведки.

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