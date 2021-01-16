Bloomberg узнал о разработке Apple складного смартфона

Американская компания Apple начала разработку iPhone со складным экраном, который должен стать конкурентом аналогичных смартфонов от южнокорейской компании Samsung. Об этом в субботу, 16 января, сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, американцы создали прототип складных экранов для внутреннего тестирования, однако планы по выпуску гаджетов еще не утверждены. Apple планирует разработать компактный смартфон с большим экраном, размер которого при развороте был бы схож с 6,7-дюймовым дисплеем на iPhone 12 Pro Max, а шарнир в месте сгиба был бы скрытым.

Как сообщает Bloomberg, появление в линейке Apple складного iPhone будет для компании «радикальным шагом». Агентство не исключает, что на разработку такого продукта могут потратить несколько лет или его вообще могут не представить.

На данный момент корпорация сосредоточена на флагманских iPhone и iPad следующего поколения. Их должны презентовать в конце 2021 года.

11 ноября минувшего года компания Apple представила новые Mac на собственном процессоре M1. Как объяснил глава компании Тим Кук, 8-ядерный чипсет создан по 5-нанометровому техпроцессу (как и у A14 Bionic). Графический ускоритель также получил восемь ядер.

Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую технику. В конце декабря Reuters сообщил, что корпорация намерена в 2024 году выпустить пассажирский беспилотный автомобиль.