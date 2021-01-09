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Twitter пообещал блокировать все используемые Трампом аккаунты

Трамп «потерял рассудок» после блокировки его аккаунта в Twitter

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Действующий президент США Дональд Трамп пришел в ярость и «потерял рассудок» после того, как соцсеть Twitter на постоянной основе заблокировала его аккаунт. Об этом в субботу, 9 января, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

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По словам чиновника, политик в настоящий момент пытается выяснить «какие у него есть варианты».

О том, что аккаунт Трампа в Twitter был навсегда заблокирован, стало известно ранее в этот же день. Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

После этого была заморожена страница избирательного штаба политика из-за публикации его заявления, в котором он подчеркнул, что Twitter не заставит его замолчать. Соцсеть сразу удалила этот пост.

6 января в Вашингтоне разгорелись беспорядки во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Жертвами беспорядков стали четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа после того, как во время штурма Капитолия президент опубликовал серию твитов, в том числе видеообращение к сторонникам с призывом разойтись, при этом назвав их патриотами.

Затем соцсеть временно заблокировала страницу, потребовав удалить три последних поста для снятия ограничения. Американский лидер в свою очередь выполнил условия.

8 января стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Российский сенатор Алексей Пушков комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

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