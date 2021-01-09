Демократы вынесут импичмент Трампу за «подстрекательство к мятежу»

Члены Демократической партии США намерены вынести действующему главе государства Дональду Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу» после беспорядков в Вашингтоне, сообщает NBC News.

Накануне спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о недееспособности главы государства.

В ответ председатель комитета по судебным делам конгресса Джерри Надлер предложил объявить импичмент действующему президенту без обсуждения.