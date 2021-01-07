Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции.

По ее мнению, Трамп совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен от исполнения своих обязанностей в соответствии с поправкой о недееспособности главы государства.

«Президент США — очень опасный человек, который не должен быть в должности. Это наиболее срочный приоритет», — передает ее слова «РИА Новости».

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