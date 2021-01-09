Аккаунт Трампа в Twitter заблокировали на постоянной основе

Аккаунт действующего президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter заблокирован на постоянной основе. Об этом говорится в сообщении администрации соцсети, опубликованном 9 января.

«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа и контекст вокруг них мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в тексте.

В частности, администрация соцсети обратила внимание на два твита. В первом Трамп утверждает, что все те, кто проголосовал за него, не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению; во втором он сообщил о том, что не придет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

«Из-за продолжающейся напряженности в Соединенных Штатах <…> эти два твита следует читать в контексте событий в стране, с помощью которых заявления президента могут стать поводом для мобилизации различных аудиторий, в том числе для подстрекательства к насилию», — подчеркивается в сообщении.

Ограничения работы Twitter-аккаунта американского лидера начались после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение с призывом сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

Затем Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа. Условием для снятия блокировки платформа назвала удаление последних трех публикаций американского лидера. В противном случае представители соцсети пригрозили заблокировать аккаунт навсегда. Трамп выполнил требование, удалив указанные посты.