Twitter запретил делиться публикацией Трампа из-за «риска насилия»

Социальная сеть Twitter заблокировала функцию ретвита на публикации с видеообращением действующего президента США Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне, объяснив это «риском насилия».

В опубликованном ролике Трамп назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он подчеркнул, что с пониманием относится к протестующим, но призвал тех отправиться домой.

Ранее в среду конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

В результате столкновений демонстрантов с вооруженными правоохранителями пострадали несколько человек, среди которых офицеры. Мэрия Вашингтона ввела комендантский час, а соседние штаты направили в город сотрудников Нацгвардии.