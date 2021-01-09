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Twitter пообещал блокировать все используемые Трампом аккаунты

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Twitter заблокирует любой аккаунт, которым будет пользоваться действующий президент США Дональд Трамп, сообщает Axios со ссылкой на представителя социальной сети в субботу, 9 января.

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Ранее аккаунт американского лидера в Twitter был заблокирован на постоянной основе. Данное решение было принято руководством компании из-за продолжающейся напряженности в США, а также из-за возможного подстрекательства к насилию.

В случае, если Трамп начнет пользоваться каким-либо другим аккаунтом в Twitter, он будет немедленно заблокирован, уточнил представитель соцсети. После инаугурации избранного главы государства Джо Байдена ему буду переданы контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома, отметили в компании.

Ограничения работы Twitter-аккаунта американского лидера начались после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение с призывом сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

Затем Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа. Условием для снятия блокировки платформа назвала удаление последних трех публикаций американского лидера. В противном случае представители соцсети пригрозили заблокировать аккаунт навсегда. Трамп выполнил требование, удалив указанные посты.

8 января российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter. По его словам, «когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается». Он отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

А днем ранее политолог Андрес Томас Контерис констатировал, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека. Несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

8 января стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

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