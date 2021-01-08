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Пушков отреагировал на блокировку аккаунта Трампа в соцсетях

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

«Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается. Зато можно свободно призывать посадить действующего президента и обвинять его черт знает в чем. Для этого открыты все американские интернет-платформы. Без ограничений», — написал он в Telegram в пятницу, 8 января.

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Пушков отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

Накануне Дональд Трамп сделал первую публикацию в Twitter после блокировки за нарушение правил соцсети.

Он разместил видеообращение, в котором осудил беспорядки и насилие в Вашингтоне, а также сообщил, что сосредоточится на передаче своих полномочий избранному президенту страны Джо Байдену.

Аккаунт американского лидера был заблокирован после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, а после этого записал видеообращение с призывом сторонников разойтись. Социальная сеть заблокировала функцию ретвита поста с видеообращением, объяснив это «риском насилия».

Затем Twitter заморозил аккаунт Трампа. Условием для снятия блокировки платформа назвала удаление последних трех публикаций американского лидера. В противном случае представители соцсети пригрозили заблокировать аккаунт навсегда. Трамп выполнил требование, удалив указанные посты.

Аккаунт Трампа тем не менее заблокировали в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Властям Вашингтона пришлось ввести комендантский час из-за протестов, а Пентагон разрешил задействовать Нацгвардию для обеспечения безопасности в здании Капитолия.

7 января чилийский политолог Франсиско Колоане рассказал, что в Соединенных Штатах поднимается «волна ненависти» к представителям Демократической партии.

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