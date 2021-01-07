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Политолог рассказал об антидемократических настроениях в США

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Чилийский политолог Франсиско Колоане считает, что в Соединенных Штатах поднимается «волна ненависти» к представителям Демократической партии. Об этом он в четверг, 7 января, рассказал РЕН ТВ.

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«Поднимается великая волна ненависти к политикам, особенно против демократов. Очень четкие антидемократические настроения», — заявил эксперт, отметив, что Верховный суд не оправдал ожиданий избирателей, которые считают себя обманутыми, и не принял во внимание сообщения о подтасовках.

Колоане выразил уверенность, что демократия «умирает в том виде, в котором существовала». По словам политолога, большинство американских штатов находятся в глубоком кризисе. Еще одна проблема США заключается в подчинении многих местных СМИ демократам, добавил он.

«Даже если там был один единственный случай вбросов, его надо расследовать. И то, что это не так, и то, что в СМИ это оценивают ровно наоборот, это ужасно», — заключил Колоане.

Ранее в этот день политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли 4 человека, задержаны были не менее 50.

Как рассказал глава полиции Капитолия Стивен Сунд, во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями. Он также уточнил, что в ходе беспорядков были задержаны 14 человек. Кроме того, полицейский, который выстрелил в активистку в здании Капитолия, отстранен от работы на время расследования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

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