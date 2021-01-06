В Вашингтоне из-за протестов сторонников Трампа ввели комендантский час

В Вашингтоне из-за протестов и беспорядков сторонников действующего президента США Дональда Трампа ввели комендантский час, сообщается 6 января на сайте мэрии города.

«Сегодня мэр Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час в округе Колумбия с 18:00 среды, 6 января, до 6:00 четверга, 7 января», — сказано в тексте.

Отмечается, что в эти часы никто, кроме лиц, назначенных мэром, не должен передвигаться пешком или на любом транспорте по городу. Это ограничение не коснется представителей СМИ.

Ранее в среду демонстранты прорвали кордон полиции на Капитолии, в результате чего конгресс США приостановил дебаты по итогам президентских выборов. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается о наличии раненых.

В итоге сенаторов эвакуировали из здания конгресса США, они призвали протестующих остановить насилие.