Эвакуированные сенаторы призвали демонстрантов остановить насилие

Сенаторы, которых эвакуировали из здания Конгресса США, призвали демонстрантов остановить насилие.

Сенаторы, которых эвакуировали из здания Конгресса США в среду, 6 января, призвали демонстрантов остановить насилие, а также сообщили, что находятся в безопасности.

В частности, сенатор Эд Марки сообщил в Twitter, что он и его сотрудники следуют указаниям и протоколам полиции Капитолия.

«Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно», — написал сенатор Том Коттон в Twitter.

Violence and anarchy are unacceptable. We are a nation of laws.



This needs to end now. https://t.co/zyrFUFYZm1