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В Вашингтоне произошли столкновения между полицией и сторонниками Трампа

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Демонстрация сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. Об этом в среду, 6 января, сообщает телеканал Fox News.

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Митинг начался вечером во вторник, он был приурочен к запланированному на утро среды признанию конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах. Сотни сторонников Трампа вышли на улицы с требованием не засчитывать результаты голосования. Многие протестующие собрались на площади Свободы и оставались там до наступления ночи, несмотря на холодную погоду и дождь.

«Вашингтон наводнен людьми, которые не хотят видеть, как леворадикальные демократы похищают нашу победу на выборах. С нашей страны достаточно, граждане больше не станут это терпеть! Мы в Овальном кабинете слышим вас (и любим вас). Сделайте Америку великой вновь!» — написал Трамп в своем Twitter.

К концу вторника полицейские заключили под стражу по меньшей мере шесть человек. Причиной для этого стали различные правонарушения, включая хранение оружия и боеприпасов, использование электрошокера и нападение на полицейского. Для разгона демонстрантов правоохранители применили газовые баллончики.

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря 2020 года Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

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