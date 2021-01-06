Трамп пообещал не признавать поражения на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения», — заявил Трамп 6 января, его выступление вел телеканал CNN.

В среду конгресс должен утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом США избран демократ Джо Байден. Трамп неоднократно заявлял о многочисленных фальсификациях в ходе выборов и требовал пересмотра итогов голосования в некоторых штатах. Однако в судах его иски рассматривать не стали.

6 января глава Белого дома призвал вице-президента Майкла Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов президента.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.