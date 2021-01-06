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Трамп призвал Пенса исключить голоса выборщиков и пересмотреть итоги выборов

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Действующий президент США Дональд Трамп вновь призвал вице-президента Штатов Майкла Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов президента в США. Об этом американский лидер в среду, 6 января, написал в своем Twitter.

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«Жители Штатов хотят изменить голоса [выборщиков], которые, как они теперь знают, были получены на основе нарушений и фальсификаций, кроме того, этот коррупционный процесс не был одобрен на законодательном уровне. Всё, что необходимо сделать Майклу Пенсу, — вернуть обратно штатам голоса, и одержим победу. Сделай это, Майкл, время проявить исключительное мужество», — заявил глава Белого дома.

Twitter пометил этот пост Трампа как «сомнительный» и содержащий «спорный контент».

Ранее в этот же день американский лидер написал в Twitter о том, что у Пенса есть полномочия для того, чтобы признать недействительными голоса выборщиков, «которые были избраны мошенническим образом».

Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

15 декабря 2020 года Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

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