Пентагон разрешил привлечь Нацгвардию из-за беспорядков в Вашингтоне

Министерство обороны США всё-таки разрешило привлечь силы Национальной гвардии для установления порядка в Вашингтоне, сообщает 6 января US News.

«Мы находимся в тесном контакте с местными и федеральными правоохранительными органами, чтобы рассмотреть возможные дополнительные требования к поддержке Национальной гвардии округа Колумбия», — цитирует издание заявление Пентагона.

Ранее в среду мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила к Капитолию Нацгвардию. Однако изначально ее требование изначально Пентагон отклонил.

После этого губернаторы американских штатов Мэриленд и Вирджиния заявили, что направляют в Вашингтон, где начались беспорядки, собственных служащих Национальной гвардии, а также сотрудников полиции.

Направить Нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне распорядился Дональд Трамп. В здание конгресса США, куда ранее прорвались демонстранты, вошел спецназ.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации. Он призвал протестующих в Вашингтоне прекратить насилие и «дать дорогу демократии». Кроме того, он назвал происходящее мятежом, а не протестом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

Трамп записал видеообращение, в котором назвал прошедшие выборы сфальсифицированными, однако призвал не «играть на руку этим людям». Он также призвал своих сторонников, участников протеста в Вашингтоне, разойтись по домам.

В результате столкновений демонстрантов с вооруженными правоохранителями пострадала минимум одна женщина из числа манифестантов, а также несколько офицеров полиции.