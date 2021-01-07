Губернаторы Мэриленда и Вирджинии направили в Вашингтон Нацгвардию

Власти американских штатов Мэриленд и Вирджиния заявили, что направляют в Вашингтон, где начались беспорядки, служащих Национальной гвардии.

Губернатор Мэриленда Ларри Хоган написал в Twitter, что поручил направить сотрудников полиции и Нацгвардию в Вашингтон «для поддержки и восстановления порядка».

«Все американцы должны быть возмущены этим нападением на Капитолий нашей страны. Это отвратительное и жестокое нападение на самое сердце нашей демократии. Я не потерплю этого, и ни один американец тоже», — отметил он.

Кроме того, губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился отправить в столицу служащих Нацгвардии и местной полиции.

«По просьбе мэра [Вашингтона Мюриэл Боузер] я направляю служащих Национальной гвардии Вирджинии вместе с 200 сотрудниками полиции штата Вирджиния», — написал Нортэм в Twitter.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила к Капитолию нацгвардию. Ее требование отклонил Пентагон.