Трамп распорядился направить нацгвардию в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне. Об этом 6 января сообщила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
«По распоряжению президента Трампа направляется (в Вашингтон) национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня», — написала она в своем Twitter.
В свою очередь, корреспондент The Washington Post Дэн Ламот на своей странице в Twitter написал о том, что на фоне беспорядков будут задействованы 1,1 тыс. бойцов нацгвардии Вашингтона.
Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Сообщается, что аналогичный запрос также направила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
Однако, как сообщал корреспондент The Washington Post Алекс Хортон, в Пентагоне этот запрос отклонили.
Также сообщалось, что в США у здания Капитолия, где проходят протестные акции, началась стрельба. На данный момент там происходят столкновения между полицейскими и сторонниками действующего президента Дональда Трампа.
Звуки стрельбы раздавались во внутренних коридорах здания. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.
Ранее конгресс США был вынужден остановить дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, после того как демонстранты прорвались в здание Капитолия.
Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне.
На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.
По официальным данным голосования выборщиков, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.