Трамп распорядился направить нацгвардию в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп распорядился направить нацгвардию на поддержание порядка в Вашингтоне. Об этом 6 января сообщила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.

«По распоряжению президента Трампа направляется (в Вашингтон) национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня», — написала она в своем Twitter.

В свою очередь, корреспондент The Washington Post Дэн Ламот на своей странице в Twitter написал о том, что на фоне беспорядков будут задействованы 1,1 тыс. бойцов нацгвардии Вашингтона.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Сообщается, что аналогичный запрос также направила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Однако, как сообщал корреспондент The Washington Post Алекс Хортон, в Пентагоне этот запрос отклонили.

Также сообщалось, что в США у здания Капитолия, где проходят протестные акции, началась стрельба. На данный момент там происходят столкновения между полицейскими и сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Звуки стрельбы раздавались во внутренних коридорах здания. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Ранее конгресс США был вынужден остановить дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона, после того как демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.